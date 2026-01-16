Algı savaşının yeni cephesi! İran teyakkuzda: Trump her an saldırabilir

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TRUMP KAPALI DİPLOMASİYİ KULLANIYOR"

Donald Trump'ın açıklamalarında yüksek tansiyonlu ve caydırıcı bir dil kullandığını ifade eden Sapmaz, bunun doğrudan askeri harekât anlamına gelmediğini vurguladı. Beyaz Saray muhabirleri olarak Trump'ın "back-channel" olarak adlandırılan kapalı diplomatik kanalları etkin biçimde kullandığını gözlemlediklerini belirten Sapmaz, Gazze süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerde de benzer bir yöntem izlendiğini hatırlattı.

PENTAGON'DAKİ PİZZA SİPARİŞLERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Washington'daki hareketliliğin bir diğer dikkat çeken göstergesi ise Pentagon ve istihbarat kurumlarına verilen pizza siparişleri oldu. Amerikan ana akım medyasının, 1990'lı yıllardan bu yana olası askeri operasyonlar öncesinde bu tür dolaylı göstergeleri yakından izlediğini belirten Sapmaz, Pentagon, CIA (Langley), NSA, DIA ve Kongre gibi kritik merkezlerde mesai saatleri dışında yaşanan yoğunluğun gazeteciler için önemli bir sinyal olarak değerlendirildiğini ifade etti.