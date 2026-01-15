RTÜK’ten ceza yağdı: 2 TV kanalı ve 2 dijital platform | Konuşanlar da listede

Halef: Köklerin Çağrısı (İnternet sitesi)

HALEF'E AHLAKSIZLIK CEZASI



Diziye ilişkin web sitesi, telefon hattı ve e-Devlet üzerinden RTÜK'e iletilen çok sayıda şikayeti de dikkate alan Üst Kurul, dizinin ilgili bölümlerinde resmedilen ilişkilerin sadakatsizlik ve değersizleştirme gibi temeller üzerine oturtulduğunu tespit etti.

Ayrıca dizide, iki kız kardeşin bir adamla evli olması, bu durumun iki kız kardeş arasında rekabete dönüşmesi, evliliğin her ikisiyle de normal gibi gösterilmesi sebebiyle çok eşliliğin normalleştirildiği, kadınların küçük düşürücü şekilde yansıtıldığı da değerlendirildi.

Bu gerekçelerle, NOW televizyonuna idari para cezası uyguladı.