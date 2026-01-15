Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 3 bin personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklenmiştir" denildi.
"AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3.000 sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı.
Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve https://aile.gov.tr adresi "Duyurular" bölümünden ulaşabilirsiniz.
Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.
Büyük ailemize hoş geldiniz!"
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
YERLEŞTİRME VE ATAMA SÜRECİ
a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir.
Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi dağıtımı genişliyor! İşte güncelleme alacak modeller
- 2026 kömür yardımı devam edecek mi? Resmi Gazete kararı yayımlandı
- 500 bin sosyal konutta kura sırası Artvin ve Rize’de! 3.062 hak sahibi bugün belli oluyor
- WMO’dan korkutan rapor: 2025 en sıcak 3 yıl arasında
- Cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri ve sıralaması
- Sibirya soğukları bastırıyor! MGM'den yeni harita: İstanbul'a kar o tarihte dönüyor
- TCMB 2026 ilk faiz kararı için geri sayım: Ocak toplantı tarihi belli oldu
- Miraç Kandili mesajları 2026: Dualı, anlamlı ve resimli kandil mesajları ve sözleri
- Dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu! Türkiye’den o rota listede
- Kilosu 109 dolar! Dünyanın en pahalı pirinci: Yıkanmıyor, hastalıktan koruyor
- Sokak lezzeti artık mutfağınızda! Çıtır çıtır tam ölçülü lokma tarifi
- Gerçek olduğu kanıtlandı! Ay’dan gelen tohumlar dünyada ağaç oldu