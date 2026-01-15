Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu: 12. yargı paketi, infaz tartışmaları ve yeni anayasa için kritik mesajlar!

foto:ahaber.com.tr

İNFAZ DÜZENLEMESİ VE MHP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİALARI

İnfaz düzenlemesi üzerinden yürütülen tartışmalara ve Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılığı olduğu iddialarına son noktayı koyan Yılmaz Tunç, "12. Yargı Paketi'nde infazla ilgili bir düzenleme yok şeklindeki açıklamamız dolayısıyla sanki MHP ile farklı düşünüyormuşuz gibi bir algı oluştu. Bu konuda MHP ile bir görüş ayrılığı yok" vurgusunu yaptı. İnfazda adalet ve eşitlik taleplerine de değinen Tunç, "İnfazda adalet denilen hususla ilgili TBMM bir çalışma yapar mı yapmaz mı, takdir tamamen meclisindir" dedi.