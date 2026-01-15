Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e konuştu: 12. yargı paketi, infaz tartışmaları ve yeni anayasa için kritik mesajlar!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’ın sorularını yanıtlayarak gündemin sıcak başlıklarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. 12. Yargı Paketi'nin içeriğinden Özgür Özel’in yargıya yönelik eleştirilerine, infaz düzenlemesi tartışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar pek çok konuda net mesajlar veren Bakan Tunç, Şubat ayını işaret ederek yargı reformu takvimini duyurdu. Bakan Tunç, kamuoyunda merakla beklenen yargı paketinde bir infaz düzenlemesinin olmadığını vurgularken, Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulmasının millete olan bir borç olduğunun altını çizdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki sıcak başlıkları A Haber ekranlarında değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren Bakan Tunç, İBB soruşturmasından 12. Yargı Paketi'nin içeriğine, infaz düzenlemesi tartışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar kritik mesajlar verdi. Bakan Tunç, "Özgür Özel sınırları aşıyor" diyerek yargının bağımsızlığına vurgu yaparken, merakla beklenen yargı reformu takvimi için de Şubat ayını işaret etti.
"ÖZGÜR ÖZEL SINIRLARI AŞIYOR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik sert eleştirilerini değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargıya yönelik eleştirilerinde maalesef sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısı yolsuzluklardan, darbecilerden hesap soran bir yargı sistemine kavuştu" ifadelerini kullandı. Yargı üzerinden yapılan propagandalara tepki gösteren Tunç, "Sanki iddianamelerin içinde hiçbir şey yokmuş gibi birtakım propagandalar yaparak hiçbir yere varılamaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İBB SORUŞTURMASI VE 4 BİN SAYFALIK İDDİANAME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen soruşturmaya da değinen Bakan Tunç, hazırlanan iddianamenin ciddiyetine dikkat çekerek, "4 bin sayfalık iddianameyi hafife almamaları lazım, içinde yanıtlanması gereken sorular var" açıklamasında bulundu. Toplumda yargıya güvensizlik oluşturulmaya çalışıldığını belirten Tunç, "CHP Genel Başkanı toplumu yargıya güvensizlik oluşturma bakımından hatalı bir yol izliyor, bununla bir yere varamaz" şeklinde konuştu.
ERDOĞAN VE MADURO KIYASLAMASINA SERT TEPKİ
Özgür Özel'in sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro fotoğraflarını yan yana getirmesini "talihsizlik" olarak nitelendiren Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızla Maduro'nun fotoğraflarını yan yana getirerek paylaşması yakışıksız, çok büyük talihsizlik. Halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı meşruiyetini milletinden alıyor, öyle yabancıya şikayet ederek almıyor" ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ İÇİN ŞUBAT AYI MESAJI
Kamuoyunun merakla beklediği 12. Yargı Paketi'nin detaylarını ve takvimini paylaşan Tunç, "12. Yargı Paketi'nin meclise sunulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takvimine bağlı, Şubat gibi gündeme gelebilir" dedi. Paketin içeriğinde hukuk yargılamalarının hızlandırılmasına yönelik düzenlemelerin olduğunu belirten Tunç, "2026 yılının temel hedefi hukuk ve idari yargılamaların hızlandırılmasıdır" sözlerini ekledi.
İNFAZ DÜZENLEMESİ VE MHP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİALARI
İnfaz düzenlemesi üzerinden yürütülen tartışmalara ve Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılığı olduğu iddialarına son noktayı koyan Yılmaz Tunç, "12. Yargı Paketi'nde infazla ilgili bir düzenleme yok şeklindeki açıklamamız dolayısıyla sanki MHP ile farklı düşünüyormuşuz gibi bir algı oluştu. Bu konuda MHP ile bir görüş ayrılığı yok" vurgusunu yaptı. İnfazda adalet ve eşitlik taleplerine de değinen Tunç, "İnfazda adalet denilen hususla ilgili TBMM bir çalışma yapar mı yapmaz mı, takdir tamamen meclisindir" dedi.
COVID DÜZENLEMESİ VE TAHLİYE RAKAMLARI
Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında uygulanan COVID düzenlemesiyle ilgili güncel verileri de ilk kez paylaştı. Süreçteki tahliyelere değinen Tunç, "11. Yargı Paketi ile 39 bin 271 kişi tahliye oldu. 28 bin 352 kişi ise kapalı cezaevinden açık cezaevine geçti" rakamlarını paylaştı.
"YENİ ANAYASA MİLLETİMİZE OLAN BORCUMUZDUR"
Yeni ve sivil bir anayasa hedefine dair kararlılık mesajı veren Bakan Tunç, "Milletin temsilcilerinin hazırladığı, millet tarafından onaylanan bir anayasayla yolumuza devam etmek biz siyasetçilerin, meclisimizin milletimize olan borcudur" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama: Not ortalaması kaç olmalı, şartlar neler?
- Altın ve gümüşte sert yükseliş alarmı: Uzman A Haber’de köpük algısına dikkat çekti
- En iyi 50 seyahat şehri belli oldu! Bodrum dünya devleriyle aynı listede
- Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi dağıtımı genişliyor! İşte güncelleme alacak modeller
- 2026 kömür yardımı devam edecek mi? Resmi Gazete kararı yayımlandı
- TOKİ Artvin ve Rize kurası tamamlandı: Hak sahipleri belli oldu
- WMO’dan korkutan rapor: 2025 en sıcak 3 yıl arasında
- Cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri ve sıralaması
- Sibirya soğukları bastırıyor! MGM'den yeni harita: İstanbul'a kar o tarihte dönüyor
- TCMB 2026 ilk faiz kararı için geri sayım: Ocak toplantı tarihi belli oldu
- Miraç Kandili mesajları 2026: Dualı, anlamlı ve resimli kandil mesajları ve sözleri
- Dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu! Türkiye’den o rota listede