Bakan Işıkhan: SGK’ya en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP’li belediyelerdir
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2026 13:16
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'ye tepki göstererek, "Emekli derler, gidip mecliste güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK’ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere; emekli maaşı ödeyen SGK’ya, en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP’li belediyelerdir." dedi.
Bakan Işıkhan: "(CHP'ye) Bunlar işçi derler, emekçi derler; bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri; işçilerimizin alınterini, hak ettiği ücretini ödemez.
Emekli derler, gidip mecliste güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK'ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere; emekli maaşı ödeyen SGK'ya, en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP'li belediyelerdir."
Ayrıntılar geliyor...