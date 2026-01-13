Bakan Işıkhan: SGK’ya en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP’li belediyelerdir

Bakan Işıkhan: "(CHP'ye) Bunlar işçi derler, emekçi derler; bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri; işçilerimizin alınterini, hak ettiği ücretini ödemez.

Emekli derler, gidip mecliste güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK'ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere; emekli maaşı ödeyen SGK'ya, en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP'li belediyelerdir."

