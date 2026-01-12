AK Parti MYK toplanıyor! İşte masadaki konular

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya geliyor.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor.