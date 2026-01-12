12 Ocak 2026, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular

AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2026 07:57 Güncelleme: 12.01.2026 15:35
AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yılın ilk toplantısı için bugün bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile parti çalışmalarına ilişkin birçok başlık ele alınacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

EKONOMİ POLİTİKALARININ ETKİSİ, ENFLASYONLA MÜCADELE

MYK'da ekonomi başlığı da gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor.

Uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

YEREL YÖNETİMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASININ ELE ALINMASI PLANLANIYOR

Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında yer alıyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınması planlanıyor.

AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular

Toplantıda vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ele alınması, kamuoyundaki beklentilerin masaya yatırılması bekleniyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör