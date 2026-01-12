AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor.