CANLI | AK Parti MYK sonrası Sözcü Çelik'ten SDG mesajı: Soykırımcı odakların yönlendirip cesaret veriyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk toplantısı için bugün bir araya geldi. Toplantının sona ermesi ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Suriye'de yaşananlara ilişkin İsrail tehlikesine dikkat çeken Çelik "Sabotaj sonuçsuz kaldı. YPG ve SDG'yi soykırımcı odaklar yönlendirip cesaretlendiriyor." dedi. Şam yönetimin gereken tavrı ortaya koyduğunu belirten Sözcü Çelik "Arap Kürt çatışması yok. " diyerek net mesaj verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı sona erdi.
Sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Sözcü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Yardımcımız bugün sanal bahis ve kumarla ilgili eylem planı konusunda MYK'mıza bir sunum gerçekleştirdi. MYK'mızda çok sayıda soruyla bu eylem planı ele alınıyor. Tabii vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda şikayet var. Bunun bir toplumsal yaraya dönüştüğünü görüyoruz. Pek çok insanın bu çeşitli medya vasıtalarına da yansıyan bir takım dramlarını görüyoruz. Tabii ülkemize dönük bir bu sanal bahis ve kumar meselesi bir operasyon olarak da kullanılıyor. İllegal tarafı, bunun bir takım mafya yapılanmalarıyla bağlantısı, kara para boyutu, bir de tabii sosyal medyanın ve teknolojik imkanların bu sanal bahis ve kumar için kullanılması... Tüm boyutlarıyla ele alınarak bunun üzerine gidilecek şekilde, bunun ülkemize ve toplumumuza, vatandaşlarımıza zararını engelleyecek şekilde bir eylem planını ortaya koymaya çalışacağız. Tabii teknolojinin geldiği noktada giderek zorlaşan bir durum var. Çünkü bu tip şeyler artık cep telefonlarına inmiş durumda ve çok ciddi sıkıntılar doğuruyor.
İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI
Dış politikada çok yoğun gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. İsrail'in işgalci, yayılmacı ve kaos çıkartan soykırımcı siyaseti maalesef bölgeyi tehlikeye attığı gibi yakın bölgemizin uzağına da ulaşan bir sonuç doğuracak şekilde en son Somaliland'ın tanınması şeklinde kendisini gösterdi. Tabii Somali'nin bir parçası olan, ayrılmaz bir parçası olan Somaliland'ın İsrail tarafından tanınmasının bir takım bu illegal tanımanın, bu gayrimeşru ve gayrihukuki tanımanın bir takım başka siyasetlerin ipucu olduğunu, ön gelişmesi olduğunu görüyoruz. Özellikle deniz ticareti açısından oradaki bölgenin kontrol edilmesi açısından, Yemen'deki gelişmelerle birlikte okuduğumuzda daha karanlık bir takım siyasetlerin takip edildiğini, bunlar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılacağını görüyoruz. Tabii ki buna bütün dünya etkili bir şekilde karşılık vermelidir. Netanyahu hükümetinin attığı her adım yakın bölgemize ve uzak bölgemize kötülük getirecek, halklar arasına nifak sokacak, insanları birbirine düşürecek ve daha çok savaşı tetikleyecek bir sonuç doğuruyor. Kendi soykırım siyasetini örtmek için Netanyahu hükümetinin başka yerlerde kaos çıkarmaktan çekinmediğini de görüyoruz.
İRAN
Yine bir diğer konu biliyorsunuz İran'la ilgili bir gündem var. Biz komşumuz İran'da herhangi bir kaosun ortaya çıkmasına, bazı sorunlar olduğunu da yok saymıyoruz ama bu sorunların çözülmesi İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan'ın da ifade ettiği gibi İran toplumunun kendi öz dinamikleriyle gerçekleşmeli, İran Devleti'nin kendi milli iradesiyle gerçekleşmelidir. Dolayısıyla dışarıdan yapılacak müdahalelerin daha da kötü sonuçlar doğuracağını, özellikle de İsrail'in kışkırtmasıyla, İsrail'in bir takım hedefleri çerçevesinde ortaya çıkacak bir takım müdahalelerin daha büyük krizlere, daha büyük sıkıntılara yol açacağını görüyoruz, öngörüyoruz. Dolayısıyla daha fazla kriz çıkmaması, bölgenin daha fazla sıkıntıya sürüklenmemesi için İran'da istikrarın önemini vurguluyoruz. Dediğim gibi tabii ki toplumsal hayatta ve devlet hayatında bazı sıkıntılar olduğunu tespit ediyoruz fakat bu dışarıdan yapılacak müdahalelerle değil, İran'ın kendi öz dinamikleriyle çözülmesi gereken, orada müzakere yoluyla, diyalog yoluyla, daha çok iletişim yoluyla çözülmesi gereken meselelerdir. Ama şu anda İsrailli yetkililerin özellikle İran'a dönük sözlerine baktığımızda bütün bölgede daha büyük sıkıntılar yaratacak bir vahşi tutum içerisine girmeye çalıştıklarını görüyoruz ki bu muhakkak suretle reddedilmesi gereken bir meseledir.
Venezuela halkının yanındayız. Latin Amerika'yı açıklamalar sıkıntı doğurur.
Suriye'deki sabotaj sonuçsuz kaldı. Bir ülkede 2 ordunun olmayacağını ifade etmiştik. SDG 10 aydır ayak sürüyor. SDG soykırımcı odaklar tarafından yönlendiriliyor. İsrail YPG'yi cesaretlendirdi. Şam gereken tavrı ortaya koydu. 10 Mart mutabakatı sonrası YPG'nın tek olumlu adımı olmadı.
Kürtler Suriye'nin ayrılmaz parçasıdır. Arap-Kürt çatışması yok.
Emeklimizi yanız bırakmayacağız. CHP'nin saygısız ifadeleri kendi siciline yazılıyor.
Özel'in baas rejimi açıklaması çok vahim. Demokrasinin ne olduğunu anlamamış zihniyetin ürünü
Ayrıntılar geliyor...
Toplantının ana gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor.
EKONOMİ POLİTİKALARININ ETKİSİ, ENFLASYONLA MÜCADELE
MYK'da ekonomi başlığı da gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor.
Uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.
YEREL YÖNETİMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASININ ELE ALINMASI PLANLANIYOR
Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında yer alıyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınması planlanıyor.
Toplantıda vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ele alınması, kamuoyundaki beklentilerin masaya yatırılması bekleniyor.
