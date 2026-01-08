09 Ocak 2026, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Ekol TV'ye kara para iddiasıyla soruşturma! 4 isim dosyaya eklendi

Ekol TV'ye kara para iddiasıyla soruşturma! 4 isim dosyaya eklendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2026 23:25 Güncelleme: 09.01.2026 00:10
Ekol TV’ye kara para iddiasıyla soruşturma! 4 isim dosyaya eklendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapanan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlattı.

Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru (X -Ekran görüntüsü) Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru (X -Ekran görüntüsü)

EMRAH DOĞRU DAHİL 4 İSİM DOSYAYA DAHİL EDİLDİ

Soruşturmada; iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekol TV’ye kara para iddiasıyla soruşturma! 4 isim dosyaya eklendi Ekol TV’ye kara para iddiasıyla soruşturma! 4 isim dosyaya eklendi Ekol TV’ye kara para iddiasıyla soruşturma! 4 isim dosyaya eklendi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör