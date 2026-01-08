Ekol TV'ye kara para iddiasıyla soruşturma! 4 isim dosyaya eklendi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2026 23:25 Güncelleme: 09.01.2026 00:10
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapanan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlattı.
EMRAH DOĞRU DAHİL 4 İSİM DOSYAYA DAHİL EDİLDİ
Soruşturmada; iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.
