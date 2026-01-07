Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de! 26 ilde değişikliğe gidildi
İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 19 ilin valisi değişirken 7 vali ise Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.
06 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan karar göre;
Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ Ardahan Valisi
Mustafa Firat TAŞOLAR Iğdır Valisi
Cahit ÇELİK Bingöl Valisi
Mustafa KOÇ Giresun Valisi
Hayrettin ÇİÇEK Karaman Valisi
Ahmet Hamdi USTA Yalova Valisi
Tahir ŞAHİN Trabzon Valisi
Mehmet MAKAS Düzce Valisi
Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ Osmaniye Valisi
Erdinç YILMAZ Eskişehir Valisi
Yavuz Selim KÖŞGER Denizli Valisi
Mustafa YAVUZ Adana Valisi
Murat DURU Aksaray Valisi
Ömer KALAYLI Kilis Valisi
Oktay ÇAĞATAY Karabük Valisi
Nedim AKMEŞE Niğde Valisi
Hüseyin Engin SARIIBRAHİM Kırıkkale Valisi
Hüseyin ÇAKIRTAŞ Çankırı Valisi
Önder BOZKURT Ağrı Valisi göreve getirildi.
Kararname'de yer alan görev değişikliğinde ise;
Düzce Valisi Selçuk ASLAN Vali-Mülkiye Başmüfettişi'ne
Iğdır Valisi Ercan TURAN Vali-Mülkiye Başmüfettişi'ne
Aksaray Valisi Mehmet Ali KUMBUZOĞLU Vali-Mülkiye Başmüfettişi'ne
Yalova Valisi Hülya KAYA Vali-Mülkiye Başmüfettişi'ne
Eskişehir Valisi Hüseyin AKSOY Vali-Mülkiye Başmüfettişi'ne
Denizli Valisi Ömer Faruk COŞKUN Vali-Mülkiye Başmüfettişi'ne
Trabzon Valisi Aziz YILDIRIM Vali-Mülkiye Başmüfettişi görevine getirildi.
Karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı ve İzmir İl Müdürlüğü'ne Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın İl Müdürlüğü'ne ise Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında Müfettiş Ersoy İşleyen Başmüfettişliğe getirildi.
Ticaret Bakanlığında ise Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki görevden alındı. Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'ne Cihan Özbakır, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Yücel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'ne Burhan Kahraman, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı Ergünen, Karabük Ticaret İl Müdürlüğü'ne Gamze Aydın, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim İriş, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim Akbaş ve Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü'ne Kayahan Topal atandı.