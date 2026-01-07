Kuzey Atlantik'te kriz! ABD Rus tescilli petrol tankerine el koydu! Moskova'dan sert tepki
ABD ve Rusya arasındaki gerilimi tırmandıracak bir hamle de Kuzey Atlantik'te gerçekleşti. ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı petrol tankerine el konulduğunu bildirdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine el koymasına tepki göstererek, "Hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" dedi.
ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.
Almanya'da bulunan EUCOM, olaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
GEREKÇE: ABD YAPTIRIMLARI İHLALİ
Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı gemiye el konulduğu duyuruldu.
Petrol tankerinin ABD Sahil Güvenlik'e ait USCGC Munro tarafından takip edildiği kaydedilen açıklamada, bunun ardından ABD federal mahkemesinin çıkardığı yakalama emrine dayanılarak tankere Kuzey Atlantik'te el konulduğu belirtildi.
RUSYA'DAN ABD'YE SERT TEPKİ
Rusya, ABD'nin daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Venezuela bağlantılı olması ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el koymasına tepki gösterdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 24 Aralık 2025 tarihinde "Marinera" adlı geminin Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları temelinde Rusya bayrağı altında seyir için geçici izin aldığını belirterek, "Bugün, herhangi bir devletin karasuları dışında açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" açıklamasını yaptı.
1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni hatırlatan Bakanlık, "Açık denizde serbest seyrüsefer rejimi geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı olan gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.
"BELLA 1"
Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu. Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.
ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.
ABD medyasında bugün yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela istikametinde ilerleyen ancak geçen ay ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmak için rota değiştiren ve tescilini Rusya olarak gösteren petrol tankerine müdahalede bulunma planları yaptığı ileri sürülmüştü.
