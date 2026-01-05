Başkan Erdoğan–Trump görüşmesi bugün! Masada Gazze, Ukrayna ve Venezuela var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni yılın ilk cuma namazı çıkışında duyurduğu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bugün gerçekleştirilecek. Kritik telefon görüşmesinde; Gazze’deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve Venezuela’daki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Şener Çetin aktardı.
Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Erdoğan'ın işaret ettiği görüşmenin 5 Ocak Pazartesi günü, yani bugün yapılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile gerek (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski ile gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma oraya dışişleri bakanım (Hakan Fidan) katılacak. Ama bu arada yine sayın Trump'la da pazartesi saat 4 gibi yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
A Haber Muhabiri Şener Çetin Hafta Sonu Haber Ajansı programında Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çetin şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulunmuştu. O açıklamalarda ilk olarak Galata Köprüsü'nde düzenlenen büyük Filistin mitingine atıfta bulunarak Filistin yalnız değil mesajı vermiş ve Netanyahu'ya da sert tepki göstermişti. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çekici kısımsa ABD Başkanı Donald Trump'la yapacak, yapılacak bir görüşmeydi. Trump'la bir görüşmemiz olacak dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bu görüşmenin 5 Ocak Pazartesi gerçekleşeceğini duyurdu diyebiliriz.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK
Tabii konuşulacak, ele alınacak konular hakkında da bilgi de verdi aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu konulardan biri de elbette Rusya Ukrayna Savaşı'na dair olacak. Zira Putin ve Zelenskiy ile devam eden temaslarını anımsattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini hatırlattı.
GAZZE MESAJI
Bir diğer konu da elbette Gazze, Filistin konusu. Zira insani kriz, İsrail'in saldırıları ve yardım engelleri ön planda olacak bu görüşmede de ve Trump'a uluslararası baskının artırılması gerektiğini de anımsatması bekleniyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın.
VENEZUELA'DAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK
Elbette bir diğer konu başlığı da Venezuela olacak ki o noktada da yaşanan son gelişmeler bu telefon görüşmesinde ele alınması bekleniyor. Şunu söyleyebiliriz, birçok kriz var bölgede.
İşte ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bölgesel krizlerdeki bu görüşmelerde güçlendirilmesi ve kritik öneme sahip olduğunu da hatırlatalım. Ve ezcümle diyelim, Türkiye'nin özellikle İslam dünyası adına mazlumların yanında durduğunu hatırlatalım ki bu duruşunu dimdik bir şekilde devam ettiriyor. İşte bir yandan da güçlü diplomasiyle aslında bölgesel dengeyi sağlamayı amaçlıyor diyelim ve sözü size bırakalım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ocak kira zammı belli oldu mu? Konut, dükkan ve iş yeri hesaplama
- Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak? Ödemeler değişiyor: 65 yaş, evde bakım
- İstanbul'da fırtına bitiyor, kar geliyor! Harita resmen alarm verdi: İşte kritik günler
- Memura 6 aylık enflasyon farkına ek 1000 TL zam! Kim ne kadar alacak? Hemşire, polis
- Emekliye enflasyon zammı! 2026'da en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı ne kadar olacak?
- Uzman ve Başöğretmenlik başvuruları başladı: Kimler başvurabilir, şartlar neler?
- KPSS’li KPSS’siz kamu alımı: İşçi, müfettiş, uzman alımı… Son gün 5 Ocak
- Prens dizisi 4. sezon için geri sayım başladı! Yeni sezon için ilk net açıklama
- Bu futbol topu testini %80 kişi geçemiyor! Farklı olanı bulabilir misin?
- MTV ödemesi yapacaklar dikkat: 2026 1. taksit için son gün ne zaman?
- Memura ve 4C'liye 4 formüllü zam tablosu: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...
- Lodos 85 km hızla vuracak: İstanbul dahil 14 ilde sarı alarm! Yeni haftaya dikkat