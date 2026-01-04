Başkan Erdoğan–Trump görüşmesi yarın! Masada Gazze, Ukrayna ve Venezuela var

04 Ocak 2026, Pazar
Giriş: 04.01.2026 17:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılın ilk cuma namazı çıkışında duyurduğu ABD Başkanı Donald Trump’la görüşme yarın gerçekleşecek. Kritik telefon görüşmesinde Gazze’deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve Venezuela’daki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Şener Çetin aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Erdoğan'ın işaret ettiği görüşmenin 5 Ocak Pazartesi günü, yani yarın yapılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile gerek (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski ile gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma oraya dışişleri bakanım (Hakan Fidan) katılacak. Ama bu arada yine sayın Trump'la da pazartesi saat 4 gibi yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

A Haber Muhabiri Şener Çetin Hafta Sonu Haber Ajansı programında Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çetin şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulunmuştu. O açıklamalarda ilk olarak Galata Köprüsü'nde düzenlenen büyük Filistin mitingine atıfta bulunarak Filistin yalnız değil mesajı vermiş ve Netanyahu'ya da sert tepki göstermişti. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çekici kısımsa ABD Başkanı Donald Trump'la yapacak, yapılacak bir görüşmeydi. Trump'la bir görüşmemiz olacak dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bu görüşmenin 5 Ocak Pazartesi yani yarın gerçekleşeceğini, gerçekleşeceğini duyurdu diyebiliriz.

VENEZUELA İŞGALİ SONRASI ABD İLE İLK TEMAS

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Tabii konuşulacak, ele alınacak konular hakkında da bilgi de verdi aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu konulardan biri de elbette Rusya Ukrayna Savaşı'na dair olacak. Zira Putin ve Zelenskiy ile devam eden temaslarını anımsattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini hatırlattı.

GAZZE MESAJI

Bir diğer konu da elbette Gazze, Filistin konusu. Zira insani kriz, İsrail'in saldırıları ve yardım engelleri ön planda olacak bu görüşmede de ve Trump'a uluslararası baskının artırılması gerektiğini de anımsatması bekleniyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın.

VENEZUELA'DAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Elbette bir diğer konu başlığı da Venezuela olacak ki o noktada da yaşanan son gelişmeler bu telefon görüşmesinde ele alınması bekleniyor. Şunu söyleyebiliriz, birçok kriz var bölgede.

İşte ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bölgesel krizlerdeki bu görüşmelerde güçlendirilmesi ve kritik öneme sahip olduğunu da hatırlatalım. Ve ezcümle diyelim, Türkiye'nin özellikle İslam dünyası adına mazlumların yanında durduğunu hatırlatalım ki bu duruşunu dimdik bir şekilde devam ettiriyor. İşte bir yandan da güçlü diplomasiyle aslında bölgesel dengeyi sağlamayı amaçlıyor diyelim ve sözü size bırakalım."

