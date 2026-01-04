Başkan Erdoğan–Trump görüşmesi bugün! Masada Gazze, Ukrayna ve Venezuela var

A Haber Ekran Görüntüsü

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulunmuştu. O açıklamalarda ilk olarak Galata Köprüsü'nde düzenlenen büyük Filistin mitingine atıfta bulunarak Filistin yalnız değil mesajı vermiş ve Netanyahu'ya da sert tepki göstermişti. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çekici kısımsa ABD Başkanı Donald Trump'la yapacak, yapılacak bir görüşmeydi. Trump'la bir görüşmemiz olacak dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bu görüşmenin 5 Ocak Pazartesi gerçekleşeceğini duyurdu diyebiliriz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Tabii konuşulacak, ele alınacak konular hakkında da bilgi de verdi aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu konulardan biri de elbette Rusya Ukrayna Savaşı'na dair olacak. Zira Putin ve Zelenskiy ile devam eden temaslarını anımsattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini hatırlattı.

GAZZE MESAJI

Bir diğer konu da elbette Gazze, Filistin konusu. Zira insani kriz, İsrail'in saldırıları ve yardım engelleri ön planda olacak bu görüşmede de ve Trump'a uluslararası baskının artırılması gerektiğini de anımsatması bekleniyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın.