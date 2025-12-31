İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

31 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 08:35 Güncelleme: 31.12.2025 09:38
Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu DEAŞ saldırısının ardından sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 28 şüpheli ile örgüt içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik yurt genelinde peş peşe operasyonlar devam ediyor. Yalova'da üç polis memurunun şehit düştüğü saldırının ardından sosyal medyada örgütün propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 28 şüpheli ile terör örgütü içinde aktif faaliyette bulunduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildiği bildirildi.

DÜN 357 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan hatırlanacağı üzere dün ise 21 şehirde gerçekleşen baskınlarda 357 şüpheli gözaltına alınmıştı.

