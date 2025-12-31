25 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik yurt genelinde peş peşe operasyonlar devam ediyor. Yalova'da üç polis memurunun şehit düştüğü saldırının ardından sosyal medyada örgütün propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 28 şüpheli ile terör örgütü içinde aktif faaliyette bulunduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildiği bildirildi.

125 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde 25 ilde yapılan operasyonda şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!" ifadelerini kullandı.

DÜN 357 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan hatırlanacağı üzere dün ise 21 şehirde gerçekleşen baskınlarda 357 şüpheli gözaltına alınmıştı.