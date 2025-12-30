30 Aralık 2025, Salı
Provokatif paylaşım yapan 16 şüpheli gözaltında!

Giriş: 30.12.2025 08:39 Güncelleme: 30.12.2025 09:16
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

