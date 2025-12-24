24 Aralık 2025, Çarşamba
Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı

Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı

11. Yargı Paketi'nde yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan Kovid-19 düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi. Deprem suçları kapsam dışı bırakıldı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

KOVİD DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ!

11. Yargı Paketi'nde yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan Kovid-19 düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi.

Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş da detayları aktardı.

Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı

İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam ediliyor. Şüphesiz en kritik madde 27. maddeydi ve o madde oy çokluğuyla kabul edildi ve yaklaşık 50.000 mahkuma tahliye yolunu açan madde Meclis'ten geçmiş oldu. Tabii görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu düzenlemeyle birlikte 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılabilecekler.

Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÖNERGESİYLE DEPREM SUÇLARI KAPSAM DIŞI

Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler kapsam dışında tutuldu. Ayrıca alt ve üst soya, eşe, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler de tahliye edilmeyecek. Depremle bağlantılı suçlar da yine Covid-19 erken tahliye düzenlemesi kapsamı dışında tutuldu Cumhur İttifakı'nın önergesiyle. Bu önerge de kabul edildi. Böylece 6 Şubat depremleri öncesinde veya sonrasında deprem suçu nedeniyle yargılananlar da erken tahliye edilmeyecek. Bu önemliydi.

Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı

27. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Gözler bu anlamda 11. Yargı Paketi'nde, özellikle 27. maddeye, yani Covid düzenlemesini içeren 27. maddeye çevrilmişti. Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı ve oy çokluğuyla 27. madde geçmiş oldu. Yani yaklaşık 50.000 mahkuma bu maddenin geçmesiyle birlikte tahliye yolu açıldı. Tabii madde geçti ancak 11. Yargı Paketi'nin görüşmesi, görüşmeleri devam ediyor. 38 maddeden oluşan bir paket. İlerleyen dakikalarda da yargı paketinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Bakan Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değilBakan Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil BAKAN TUNÇ: KOVİD DÜZENLEMESİ BİR AF DEĞİL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki haftalarda yaptığı açıklamada "Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır." demişti.

Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı

