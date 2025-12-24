Kovid düzenlemesi Meclis’te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı

27. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Gözler bu anlamda 11. Yargı Paketi'nde, özellikle 27. maddeye, yani Covid düzenlemesini içeren 27. maddeye çevrilmişti. Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı ve oy çokluğuyla 27. madde geçmiş oldu. Yani yaklaşık 50.000 mahkuma bu maddenin geçmesiyle birlikte tahliye yolu açıldı. Tabii madde geçti ancak 11. Yargı Paketi'nin görüşmesi, görüşmeleri devam ediyor. 38 maddeden oluşan bir paket. İlerleyen dakikalarda da yargı paketinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki haftalarda yaptığı açıklamada "Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır." demişti.