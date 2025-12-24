Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçları kapsam dışı
11. Yargı Paketi'nde yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan Kovid-19 düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi. Deprem suçları kapsam dışı bırakıldı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
11. Yargı Paketi'nde yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan Kovid-19 düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi.
DETAYLAR A HABER'DE!
Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş da detayları aktardı.
İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları şu şekilde:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam ediliyor. Şüphesiz en kritik madde 27. maddeydi ve o madde oy çokluğuyla kabul edildi ve yaklaşık 50.000 mahkuma tahliye yolunu açan madde Meclis'ten geçmiş oldu. Tabii görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu düzenlemeyle birlikte 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılabilecekler.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÖNERGESİYLE DEPREM SUÇLARI KAPSAM DIŞI
Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenler kapsam dışında tutuldu. Ayrıca alt ve üst soya, eşe, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler de tahliye edilmeyecek. Depremle bağlantılı suçlar da yine Covid-19 erken tahliye düzenlemesi kapsamı dışında tutuldu Cumhur İttifakı'nın önergesiyle. Bu önerge de kabul edildi. Böylece 6 Şubat depremleri öncesinde veya sonrasında deprem suçu nedeniyle yargılananlar da erken tahliye edilmeyecek. Bu önemliydi.
27. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Gözler bu anlamda 11. Yargı Paketi'nde, özellikle 27. maddeye, yani Covid düzenlemesini içeren 27. maddeye çevrilmişti. Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı ve oy çokluğuyla 27. madde geçmiş oldu. Yani yaklaşık 50.000 mahkuma bu maddenin geçmesiyle birlikte tahliye yolu açıldı. Tabii madde geçti ancak 11. Yargı Paketi'nin görüşmesi, görüşmeleri devam ediyor. 38 maddeden oluşan bir paket. İlerleyen dakikalarda da yargı paketinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki haftalarda yaptığı açıklamada "Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır." demişti.
