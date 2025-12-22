TBMM bütçe görüşmelerinde gerilim! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirlerine girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde oylama sürecine geçildiği dakikalarda CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında gerilim yaşandı.

CHP'Lİ AYGUN'UN "OTUR YERİNE VARANK" SÖZÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Bütçe oylamasına geçildiği anlarda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın konuşmasını eleştirirken Varank, isminin geçmesi nedeniyle söz hakkı istedi.

Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmalarda CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un Mustafa Varank'a "Otur yerine Varank" dediği kayıtlara geçerken CHP'li Ali Mahir Başarır'ın TBMM Başkanı'na dönerek "Provokasyona izin vermeyin" çıkışı gerilimi tırmandırdı. Öte yandan AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in ayıp edildiğini ifade etmesi ve Başarır'ın sert tepki göstermesinin ardından CHP ve AK Parti sıralarında karşılıklı laf atışmaların başladığı yer aldı.