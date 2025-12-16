AK Parti’den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

İKİNCİ AŞAMA: Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak. Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak.

Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek. Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.