16 Aralık 2025, Salı
AK Parti'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2025 07:02
AK Parti’den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaTBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı raporun detayları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor.. AK Parti raporunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra TBMM Başkanlığına sunacak.

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı raporun detayları ortaya çıkmaya başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK!

AK Parti üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor. AK Parti raporunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra TBMM Başkanlığı'na sunacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (AA)

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Hafta içinde sunulması beklenen raporda yer alması planlanan düzenlemeler şöyle:


Silah bırakan PKK'lı teröristlerSilah bırakan PKK'lı teröristler

BİRİNCİ AŞAMA: EVE DÖNÜŞ!
Kamuoyunda 'Eve Dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.

Özel bir rehabilitasyon programı üzerinde şimdilik durulmuyor. Ancak geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek. Yurtdışında bulunan (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensupları hakkında güvenlik birimlerinde detaylı kayıtlar buluyor. Bunların yüzde 80'inin suça bulaşmadığı düşünülüyor.

AK Parti’den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

İKİNCİ AŞAMA: Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak. Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak.

Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek. Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.

Silah bırakan PKK'lı teröristlerSilah bırakan PKK'lı teröristler
ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.

AK Parti’den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

AŞAMALI VE KONTROLLÜ GEÇİŞ
Terörsüz Türkiye sürecine Cumhur İttifakı'nın desteği tam. Süreç kısa vadeli değil; uzun soluklu, aşamalı ve kontrollü bir geçiş süreci olarak planlanıyor. Sürecin yönetimi üç önemli ayak üzerine oturtulacak: "Şeffaflık, doğru aktörler, tutarlı söylem." Böylece sürecin hem daha sağlıklı ilerlemesi sağlanacak hem de kamuoyu desteği artırılacak.

Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan!Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN 3 AŞAMALI PLAN!

