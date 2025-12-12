Başkan Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödeme zamanı gelmiştir

Başkan Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Bugünkü forumu çok anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bağımsızlığından bu yana Türkmenistan'ın her başarısıyla seviniyoruz. Türkmenistan örnek bir ülke haline gelmiştir.

Türkmenistan ve Türkiye iki kardeş ülkedir. Türkmenistan'la atasözlerimiz gibi kalbimiz de menzilimiz de birdir. İlişkilerimizi her alanda ilerletip dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarımızı beşeri ilişkilerimizle taçlandırıyoruz.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde uluslararası diyalog ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çevremizde bir barış kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi temennimizdir. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

"GAZZE'DE ATEŞKES KALICI OLMALI"

İsrail'in ihlaline rağmen süren ateşkes kırılgandır. Uluslararası toplumun desteği şarttır. Barışın tesisine Filistinliler de dahil olmalıdır. Nihai hedef ise iki devletli çözümdür. Uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödemesinin vakti gelmiştir. Türkiye adil, tarafsız yaklaşımıyla arabuluculuk alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla silahlı çatışmaya şahit oluyoruz. Barış ancak adaletle mümkündür.

Bizleri bir araya getiren kıymetli kardeşim Serdar Berdimuhammedov'a teşekkür ediyorum.