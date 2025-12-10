Bakan Tunç’tan Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’ne ziyaret

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki temasları kapsamında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilciliği'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

(Foto: AA)

Paylaşımında, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer veren Tunç, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk alanında ülkemizi temsil eden değerli hukukçularımızla bir araya gelerek Avrupa Konseyi organlarında yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak, adaletin evrensel ilkelerini her zaman önceleyerek tüm platformlarda hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve adalete erişimi güçlendiren çalışmalara aktif katkı sunmaya, uluslararası işbirliğini kararlılıkla geliştirmeye devam edeceğiz."