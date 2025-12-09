Yılın son MYK'sı toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye ve asgari ücret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi’nde yılın son MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündemi, hükümetin uzun vadeli güvenlik stratejisinin merkezinde yer alan “Terörsüz Türkiye” hedefi olacak. Öte yandan asgari ücret zammı ve aileyi desteklemeye yönelik doğum izni düzenlemesinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak yılın son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Oldukça yoğun bir gündemle toplanacak MYK'nın en önemli başlıklarından biri, hükümetin uzun vadeli güvenlik vizyonunun temelini oluşturan "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Bunun yanında, iç siyaseti doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik gelişmeler de kurulun öncelikli konuları arasında yer alacak.
ASGARİ ÜCRET KONUSU MASADA
Toplantıda enflasyonla mücadele, ücret politikaları, dar ve orta gelir gruplarına sağlanacak destekler ve 2025 bütçesinin sahadaki etkileri kapsamlı şekilde ele alınacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve bu hafta görüşmelerine başlanacak olan asgari ücret konusu da MYK'nın kritik maddeleri arasında.
DIŞ POLİTİKADAKİ HAMLELER
Dış politika çerçevesinde Türk Devletleri ile ilişkilerin ele alındığı sunum da toplantının önemli gündemleri arasında. Bölgesel iş birlikleri, stratejik ilişkiler ve yeni dönem dış politika vizyonu MYK'de detaylı şekilde tartışılacak.
DOĞUM İZNİ UZAYACAK MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin hazırladığı doğum izni düzenlemeleri ve aileyi desteklemeyi amaçlayan yeni paket de MYK'nın gündem maddeleri arasında yer alacak.
