Yılın son MYK’sı toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye ve asgari ücret

Asgari ücrete yapılacak zammın da toplantıda konuşulması bekleniyor (AA)

DIŞ POLİTİKADAKİ HAMLELER

Dış politika çerçevesinde Türk Devletleri ile ilişkilerin ele alındığı sunum da toplantının önemli gündemleri arasında. Bölgesel iş birlikleri, stratejik ilişkiler ve yeni dönem dış politika vizyonu MYK'de detaylı şekilde tartışılacak.

DOĞUM İZNİ UZAYACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin hazırladığı doğum izni düzenlemeleri ve aileyi desteklemeyi amaçlayan yeni paket de MYK'nın gündem maddeleri arasında yer alacak.