Başkan Erdoğan’dan davet: Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti

Macaristan Başbakanı Orban'ın uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Orban'ı Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşıladı. (Foto: AA)

ORBAN İSTANBUL'DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.

Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Orban (AA)

İKİLİ İLİŞKİLER DE MASADA

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.