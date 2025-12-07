07 Aralık 2025, Pazar
Başkan Erdoğan'dan davet: Orban Ankara'ya geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 13:26 Güncelleme: 07.12.2025 13:33
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 8 Aralık 2025’te Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaret, Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısı kapsamında yapılacak.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 8 Aralık 2025'te Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN YARIN TÜRKİYE'DE

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Orban (AA)Başkan Erdoğan ve Orban (AA)

İKİLİ İLİŞKİLER DE MASADA

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

