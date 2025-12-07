Başkan Erdoğan’dan davet: Orban Ankara’ya geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 8 Aralık 2025'te Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Ziyaret, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Orban (AA)

İKİLİ İLİŞKİLER DE MASADA

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.