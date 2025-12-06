Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Suriye’de!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye'ye resmi ziyarette bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak gittiği Başkent Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında gittiği Suriye'de Şam Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret ederek, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.