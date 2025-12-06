Bakan Kurum açıkladı! 500 bin sosyal konut projesine rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki Emek Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. Kurum "Hatay özelinde de bugüne kadar 98 bin ev ve iş yerimizi milletimize teslim ettik." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hatay'dayız. Şu anda bulunduğumuz yer ise emek Aksaray mahallemiz. Mahallemizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Burası Hataylı kardeşlerimizin kalbinde çok özel ve ayrı bir anlamı olan bir bölgedir. Çünkü mahallemiz depremde çok büyük bir yıkım yaşadı. Öyle ki enkazlar kalktıktan sonra burada yaşayan vatandaşlarımız bölgeye geldiklerinde eski evlerinin yerini dahi bulmakta zorlanıyorlar. Ancak Mezarlıktan mahallemizi tanıyabiliyoruz diyen Hataylı Zekiye teyzemizin sözlerini unutmamız mümkün değil.

Ben o günleri burada milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte yaşamış biri olarak şunu büyük bir gönül huzuruyla ifade etmek isterim ki o hüzünle baktığımız yerler şimdi sağlam huzurlu ve güvenli. İşte buraları yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle düzenlenmiş, huzurlu ve güvenliği yuvalarla doldurduk. Şimdi müsaadenizle size bir fotoğraf göstereceğim. Emek mahallemizin eski ve yeni hali. İşte burası mezarlıktan vatandaşımızın evini mahallesini bulabildiği bir halden hamdolsun bugün 6 bin konut, 665 iş yeri ile sosyal donatılarıyla parklarıyla bahçeleriyle modern sağlıklı güvenli bir mahalleye dönüştü.

Bu depremde de kardeşlerimizin, buradaki bütün ekibimizin emeği. Hamdolsun burada milletimiz huzur içerisinde, güven içerisinde oturmaya başlayacak. O gün enkazların arasından çıkan umut bugün yeşerdi, filizlendi ve büyük bir Çınar'a dönüştü ve hamdolsun burada konutlarımız binalarımız yükseldi. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu mahalle artık buradan Cumhuriyet Caddesi'ne, 75 Yıl Bulvarı'na oradan Atatürk Caddesi'ne bağlanan ve kaldırımında huzurla güvenle yürüyeceği; burada milletimizin aileleriyle birlikte hoş vakit geçireceği bir mekan olarak milletimizin hizmetine sunuldu.

HATAY'DA 98 BİN KONUTU TESLİM ETTİK

Ben bu vesileyle burada yeni yuvalarında yaşamaya başlayan tüm afetzede kardeşlerimize, tüm Hataylı ile hemşerilerimize buradan sağlık huzur ve mutluluklar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, Hatay'ımız tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş, her seferinde daha da güçlenerek ayağa kalkmış bir şehrimizdir. 6 Şubat depremlerinden sonra da burada devlet millet el ele vererek yürüttüğümüz yoğun çalışmalar gayretler sonucu Hatay'ımızın inşasının da adeta kalbi olmuştur. Depreme ilk anından itibaren şehrimizin yaralarını sarmak için hep birlikte burada milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla, her bir Hataylı Kardeşimle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşaat seferberliğini yürüttük. Hamdolsun ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde 11 ilimizin tamamında artık neredeyse tüm evlerimizin ışıkları yanmaya başladı son anahtarlarını burada kardeşlerimize teslim ediyor kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla mutlu huzurlu güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman'da sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımızın büyük bir mutlulukla büyük bir heyecanla yuvalarına kavuştu. 350 bin konutumuzun anahtarlarını hak sahipleri ile buluşturduk. Hatay özelinde de bugüne kadar 98 bin ev ve iş yerimizi milletimize teslim ettik.

Hatay Kumlu'da Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurduk. Bu da çok önemli, hem kırsal kalkınmayı sağlamak hem istihdamı hem üretimi yerelde de Hataylıların huzurla mutlulukla yaşayacakları yeni bir uydu kenti Hatay'ımıza armağan ettik. Kumlu Reyhanlı ve Antakya'daki 21 mahallede yaşayan vatandaşlarımız için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evini inşa ettik.

BAKAN KURUM: BAŞVURULARDA 5 MİLYON 440 BİN SAYISINA ULAŞTIK

Milletimiz projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlı bir şekilde başlayacağız.