CHP’de büyük skandal: Yolsuzluk şüphelileri parti zirvesine taşındı!

ÖZER YDK'DE



Sabah'ın haberine göre; İBB iddianamesinde adı sıkça geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de anahtar listede yer alarak Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde başarı elde etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesi kapsamında 'şüpheli' ve 'örgüt üyesi' olarak tanımlanan Karabat ile Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıklamıştı.