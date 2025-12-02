CHP’de büyük skandal: Yolsuzluk şüphelileri parti zirvesine taşındı!
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sonrası açıklanan yeni Parti Meclisi listesi teşkilat içinde büyük tepki topladı. Genel Başkan Özgür Özel’in, haklarında rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları bulunan bazı isimleri yeniden anahtar listeye alıp PM’ye taşıyarak, “özel koruma” sağladı.
CHP'de 3 gün süren olağan kurultay maratonu tamamlandı. Kurultayın son gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirildi.
İç muhalefetin "Yolsuzluk şüphelilerinden arının" çağrısını bir kez daha reddeden Özgür Özel, PM seçimleri için oluşturduğu anahtar listesine tepki çeken isimleri ekledi.
KARABAT VE BULUT YİNE PM'DE
PM, kurultayın ardından partide en yüksek karar organı konumunda bulunuyor. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimlerde Özgür Özel'in çıkardığı anahtar liste delegeler tarafından firesiz onaylandı.
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Özel'in onayıyla bir kez daha PM'ye girmeyi başardı.
İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülüyor. Bulut Özel'e, Karabat ise tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor.
TUTUKLU AYDÖNER DE LİSTEDE
İmamoğlu'nun en güvendiği isimler arasında gösterilen ve İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan PM üyesi Baki Aydöner de Özel'in desteğiyle yine PM'ye giren isimler arasında yer aldı.
Aydöner'in, İBB'den hak edişini talep eden bir iş insanından 50 milyon lira değerinde 2 arsayı rüşvet olarak aldığı iddia edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde ise Aydöner'in Aktaş'tan 100 bin dolar rüşvet aldığı öne sürülüyor.
ÖZER YDK'DE
Sabah'ın haberine göre; İBB iddianamesinde adı sıkça geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de anahtar listede yer alarak Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde başarı elde etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesi kapsamında 'şüpheli' ve 'örgüt üyesi' olarak tanımlanan Karabat ile Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıklamıştı.
