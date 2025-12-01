01 Aralık 2025, Pazartesi
Kabine kritik gündemle toplandı! Terörsüz Türkiye, asgari ücret ve Karadeniz’deki saldırılar masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2025 15:50 Güncelleme: 01.12.2025 15:39
Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de yoğun gündemle toplandı. Toplantının en önemli başlıklarından biri, “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son aşama olacak. Süreçte kaydedilen ilerleme, alınan kararlar ve bundan sonra atılacak adımlar kabine üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun ve kritik bir gündemle bir araya geldi.

KABİNE TOPLANIYOR

Toplantının birinci başlığını, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler oluşturacak.

Geçen hafta Rusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerinde Türkiye kıyılarına 28 ve 35 mil mesafede patlama meydana geldi. Ukrayna, saldırıların "Deniz Bebeği" olarak bilinen Sea Baby insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı saldırıları endişe ile karşıladıklarını belirterek, "Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Kabinenin, Karadeniz'de yükselen bu tansiyonun Türkiye'nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Başkan Erdoğan'ın bu konuda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi KomisyonuMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SON SÜREÇ

Toplantının bir diğer başlığını ise "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Bu çerçevede, TBMM tarafından oluşturulan İmralı heyetinin terörist elebaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Süreçte kat edilen yol ele alınacak.

Kabine kritik gündemle toplandı! Terörsüz Türkiye, asgari ücret ve Karadeniz’deki saldırılar masada

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

Kabine'de iç ekonomik gündem de kapsamlı şekilde ele alınacak. Enflasyonla mücadelede uygulanacak yeni adımlar, yıl sonu hedefleri ve ekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik planlamalar toplantının son bölümünde değerlendirilecek. Toplantıda asgari ücrete yapılacak artışın da masaya gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan liderliğindeki kabineBaşkan Erdoğan liderliğindeki kabine

GAZZE'DE İLAN EDİLEN ATEŞKES

Kabinenin bir önemli başlığı ise Filistin ve Sudan'daki insani krizler, Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdürmesi ve bölgedeki insani yardım koridorları için Türkiye'nin atabileceği yeni adımlar değerlendirilecek.

