Kabine kritik gündemle toplandı! Terörsüz Türkiye, asgari ücret ve Karadeniz’deki saldırılar masada

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SON SÜREÇ

Toplantının bir diğer başlığını ise "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Bu çerçevede, TBMM tarafından oluşturulan İmralı heyetinin terörist elebaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Süreçte kat edilen yol ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

Kabine'de iç ekonomik gündem de kapsamlı şekilde ele alınacak. Enflasyonla mücadelede uygulanacak yeni adımlar, yıl sonu hedefleri ve ekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik planlamalar toplantının son bölümünde değerlendirilecek. Toplantıda asgari ücrete yapılacak artışın da masaya gelmesi bekleniyor.