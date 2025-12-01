CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde 19 usulsüzlük!

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer (İHA)



ÇORLU OTOBÜS TERMİNALİ PROJESİNDEKİ USULSÜZLÜK

Sayıştay, 2018'de ihalesi yapılan Çorlu Otobüs Terminali projesinin süresinde tamamlanmamasına rağmen yükleniciye üç kez ihtar çekildiği halde sözleşmenin feshedilmediğini belirledi. Yüklenicinin idare onayı olmadan proje değişikliği yaptığı, süre uzatımlarının ise mevzuata aykırı şekilde hava muhalefeti günleri eklenerek verildiği ifade edildi. Raporda ayrıca geciken diğer yapım işlerinde de yüklenicilere süresi belirli ihtarname gönderilmediği, işlerin gecikmeye rağmen ceza uygulanmadan devam ettirildiği bildirildi.