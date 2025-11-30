Kabine kritik gündemle toplanıyor! Terörsüz Türkiye ve Karadeniz’deki saldırılar masada

Rusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerine yapılan saldırı

Dışişleri Bakanlığı saldırıları endişe ile karşıladıklarını belirterek, "Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Kabinenin, Karadeniz'de yükselen bu tansiyonun Türkiye'nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Başkan Erdoğan'ın bu konuda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.