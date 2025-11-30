Kabine kritik gündemle toplanıyor! Terörsüz Türkiye ve Karadeniz’deki saldırılar masada
Kabine pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de yoğun gündemle toplanacak. Toplantının en önemli başlıklarından biri, “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son aşama olacak. Süreçte kaydedilen ilerleme, alınan kararlar ve bundan sonra atılacak adımlar kabine üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık Pazartesi günü yoğun ve kritik bir gündemle bir araya gelecek. Toplantının birinci başlığını, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler oluşturacak.
Geçen hafta Rusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerinde Türkiye kıyılarına 28 ve 35 mil mesafede patlama meydana geldi. Ukrayna, saldırıların "Deniz Bebeği" olarak bilinen Sea Baby insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı saldırıları endişe ile karşıladıklarını belirterek, "Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" değerlendirmesini yaptı.
Kabinenin, Karadeniz'de yükselen bu tansiyonun Türkiye'nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Başkan Erdoğan'ın bu konuda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SON SÜREÇ
Toplantının bir diğer başlığını ise "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Bu çerçevede, TBMM tarafından oluşturulan İmralı heyetinin terörist elebaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Süreçte kat edilen yol ele alınacak.
GAZZE'DE İLAN EDİLEN ATEŞKES
Kabinenin bir önemli başlığı ise Filistin ve Sudan'daki insani krizler, Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdürmesi ve bölgedeki insani yardım koridorları için Türkiye'nin atabileceği yeni adımlar değerlendirilecek.
