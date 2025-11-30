30 Kasım 2025, Pazar
Kabine kritik gündemle toplanıyor! Terörsüz Türkiye ve Karadeniz'deki saldırılar masada

Kabine kritik gündemle toplanıyor! Terörsüz Türkiye ve Karadeniz’deki saldırılar masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2025 15:50
Kabine kritik gündemle toplanıyor! Terörsüz Türkiye ve Karadeniz’deki saldırılar masada

Kabine pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de yoğun gündemle toplanacak. Toplantının en önemli başlıklarından biri, “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son aşama olacak. Süreçte kaydedilen ilerleme, alınan kararlar ve bundan sonra atılacak adımlar kabine üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık Pazartesi günü yoğun ve kritik bir gündemle bir araya gelecek. Toplantının birinci başlığını, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler oluşturacak.

Rusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerine yapılan saldırıRusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerine yapılan saldırı

Geçen hafta Rusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerinde Türkiye kıyılarına 28 ve 35 mil mesafede patlama meydana geldi. Ukrayna, saldırıların "Deniz Bebeği" olarak bilinen Sea Baby insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Rusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerine yapılan saldırıRusya'ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankerine yapılan saldırı

Dışişleri Bakanlığı saldırıları endişe ile karşıladıklarını belirterek, "Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Kabinenin, Karadeniz'de yükselen bu tansiyonun Türkiye'nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Başkan Erdoğan'ın bu konuda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi KomisyonuMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SON SÜREÇ

Toplantının bir diğer başlığını ise "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Bu çerçevede, TBMM tarafından oluşturulan İmralı heyetinin terörist elebaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Süreçte kat edilen yol ele alınacak.

Başkan Erdoğan liderliğindeki kabineBaşkan Erdoğan liderliğindeki kabine

GAZZE'DE İLAN EDİLEN ATEŞKES

Kabinenin bir önemli başlığı ise Filistin ve Sudan'daki insani krizler, Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdürmesi ve bölgedeki insani yardım koridorları için Türkiye'nin atabileceği yeni adımlar değerlendirilecek.

