Esenyurt’ta sağanak sonrası İSKİ’ye isyan: Giderden lağım suyu geliyor rezilliğe bak

Fotoğraf-İHA

"REZİLLİĞE BAK! GİDERDEN LAĞIM SUYU GELİYOR"

Dükkanını basan pis su nedeniyle zor anlar yaşayan esnaf Cihan Öztürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "7 gün önce İSKİ'yi aradım, arıza kaydı verdim. Dükkanımı kasaya kadar pis su basıyor. Bugün yine aradım, 'numara sırasına göre geleceğiz' dediler. Burada 8-10 kişi kovayla su temizliyoruz. Yağmur suyu giderimizden lağım geliyor. " dedi.

"İYİ Kİ ESENYURT BELEDİYESİ VAR"

Esenyurt Belediyesi'nden geçen hafta bir vidanjör geldi, açtı ama 'İSKİ de bu arızaya baksın' dedi. Sağ olsunlar bugün yine geldiler, dükkanımı temizliyorlar. Bu rezilliğe bak! Geçen hafta cuma günü İSKİ'ye başvurdum, bir haftadır sıra gelmedi. İyi ki Esenyurt Belediyesi var, yoksa ne yapacağız biz?"