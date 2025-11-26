Bakan Güler’den C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin açıklama!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler C130 tipi askeri kargo uçağımızın düşmesine ilişkin "Bu uçakları 1957 yılından itibaren kullanmaya başladık. Bugüne kadar hiçbir kaza olmadı. 70 ülke bu C130'ları kullanıyor. 3 kademeli bakımdan geçer her 69 ayda bir ful bakıma sokuyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor." ifadesini kullanmıştı.