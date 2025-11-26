Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi

Öğrenci (AA)

❱ ADRES TAŞIMAYA SON: Bazı veliler tercih ettikleri okula kayıt yaptırmak için başka birinin adresinden gösteriyor. Böyle olunca bir okulda sınıf mevcudu 15'e düşerken diğerinde 40'a çıkıyor. İçişleri Bakanlığı ile ortak bir yazılım geliştiriyoruz. Sadece gerçekten o mahallede yaşayan veliler kayıt yaptırabilecek.

❱ ZORUNLU LİSE EĞİTİMİNİ ÇALIŞIYORUZ: 12 yıllık eğitimin tasarlandığı dönemle bugünü aynı şekilde değerlendirmek mümkün değil. Bilgiye erişim artık çok hızlı; çocuklar sosyal medyadan, internetten, televizyondan, hatta yapay zekâdan öğreniyor. Hazır bulunuşlukları yükseldi. Zorunlu eğitimi tamamlama yaşımız 18-19 bandında. Mezun olduktan sonra 1 yıl sınava hazırlanan genç 20 yaşına geliyor, üniversiteyi bitirdiğinde 24-25'e ulaşıyor, işe başladığında ortalama 26 yaşa gelmiş oluyor. Bu tabloyu tüm dünyada tartışıyorlar; biz de dikkatle izliyoruz. İngiltere'de veya başka ülkelerde 16 yaşında üniversiteye giden çocuklar var; bizde de erken başarı gösteren öğrencinin bu imkana sahip olması gerekir.