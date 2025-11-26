Ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi
Sonbahar ve ilkbaharda uygulanan birer haftalık ara tatil veliler ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda yeniden masaya yatırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Velilerden ve öğretmenlerden çocukların tatil dönüşü adaptasyon sorunu yaşadığına dair şikayetler geliyor. Konuyla ilgili iki yıldır analiz yapıyoruz” dedi.
2019'dan beri uygulanan ara tatilin önümüzdeki yıldan itibaren kaldırılması gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, veliler ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda ara tatili gözden geçirmeye karar verdiklerini açıkladı. Adrese dayalı kayıt sistemine de sıkı kontrol geliyor. Sahte adres kullanımını önleyecek yeni bir yazılım devreye sokulacak.
Mardin'de gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Tekin gündemdeki eğitim konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin zorunlu lise eğitimi, adrese dayalı kayıt sistemi, ara tatil uygulaması, öğretmen ihtiyacı ve okul öncesi gibi konularda şu mesajları verdi:
❱ VELİLER ARA TATİL İSTEMİYOR: Çalışan velilerden çok talep geliyor. Öğretmenler ara tatil sonrası öğrencilerin adaptasyonunun zorlaştığını söylüyor. 2 yıldır analiz yapıyoruz, bu yıl da devam edecek. Sonrasında değerlendireceğiz.
❱ ADRES TAŞIMAYA SON: Bazı veliler tercih ettikleri okula kayıt yaptırmak için başka birinin adresinden gösteriyor. Böyle olunca bir okulda sınıf mevcudu 15'e düşerken diğerinde 40'a çıkıyor. İçişleri Bakanlığı ile ortak bir yazılım geliştiriyoruz. Sadece gerçekten o mahallede yaşayan veliler kayıt yaptırabilecek.
❱ ZORUNLU LİSE EĞİTİMİNİ ÇALIŞIYORUZ: 12 yıllık eğitimin tasarlandığı dönemle bugünü aynı şekilde değerlendirmek mümkün değil. Bilgiye erişim artık çok hızlı; çocuklar sosyal medyadan, internetten, televizyondan, hatta yapay zekâdan öğreniyor. Hazır bulunuşlukları yükseldi. Zorunlu eğitimi tamamlama yaşımız 18-19 bandında. Mezun olduktan sonra 1 yıl sınava hazırlanan genç 20 yaşına geliyor, üniversiteyi bitirdiğinde 24-25'e ulaşıyor, işe başladığında ortalama 26 yaşa gelmiş oluyor. Bu tabloyu tüm dünyada tartışıyorlar; biz de dikkatle izliyoruz. İngiltere'de veya başka ülkelerde 16 yaşında üniversiteye giden çocuklar var; bizde de erken başarı gösteren öğrencinin bu imkana sahip olması gerekir.
❱ ÖNCE ALTYAPI OLUŞMALI: Zorunlu eğitim süresine ilişkin iyileştirmeler veya düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı. Kamuoyunda konuşulan modeller bize ait bir taslak değil. 4+4+3+1 veya 4+4+2+2 gibi seçeneklerin uygulanabilmesi için mesleki eğitim altyapısının, öğretmen normlarının, kız çocuklarının okullaşma verilerinin hazırlıkları tamamlanmalı. Tedbirleri almadan hiçbir değişiklik yapılmaz.
❱ BİLSEM SAYISI AZALACAK: Çok fazla BİLSEM vardı. Burayı bir masaya yatıralım dedik ve azaltıyoruz. Müsteşarken başladığımız, TÜBİTAK'la ortak yerli zekâ testi vardı. Türkiye'deki akademisyenlerle yerli ve milli bir zekâ testi geliştirdik. Şimdi onu mesela revize edip ihraç etmeyi düşünüyoruz.
❱ EK ATAMA OLACAK MI? 2024 KPSS ile 2025 yılında ek atama yapılması mevzuat açısından mümkün değil. Böyle bir işlem hukuki olarak yapılamaz.
LGS GEÇMİŞ YILLARDAKİ GİBİ OLACAK
❱ SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK: Kademeler arası geçişte bu yıl bir değişiklik planlanmıyor. LGS için bir çalışma yok.
❱ ÖZEL OKULLARIN DENETİMİ: Bakanlığın verdiği ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulması ve velilere ek külfet oluşturulmaması konusunda Teftiş Kurulu Başkanlığımız özel okullarda ani denetimler yapıyor. Bakanlık kitapları veriyor. Niye vatandaşın çocuğundan bunun için ek ücret alınsın. Buna izin vermeyiz.
❱ OKUL ÖNCESİ ZORUNLU OLACAK MI? Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Şu anda her yerde altyapımızı oluşturuyoruz. Her yatırım programımızda okul öncesiyle ilgili yatırımlar koyuyoruz. Okul öncesinin zorunlu olması, bunun altyapısı oluşturulmadan yapılabilecek bir şey değil. Ama biz şu anda epeyce kontenjan oluşturduk.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Aralık 2025 yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
- Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?
- Alüminyum fosfin ne işe yarar? Fosfin gazı nerede var ve belirtileri neler?
- Uzmanlar açıkladı! 7 gün sosyal medyasız yaşayınca neler oluyor? Kendinizi test edin
- Jilet keskinliğinde gözler! Limonu 5 saniyede bulun: Bu testi geçebilir misiniz?
- FIBA Dünya Kupası | Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Üç aylar ne zaman? 2025-2026 Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlıyor?
- Herkes yapıyor ama yanlış! Pijamalarınızı ne sıklıkla yıkamalısınız? Bu süreyi geçmeyin
- Bodo/Glimt-Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
- O yaşa kadar yetişkin sayılmıyorsunuz! Beynin beş kritik evresi: Her şey ona bağlı
- 25 Kasım maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?
- EuroLeague 13.hafta | Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda?