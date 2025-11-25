Türkiye Barış için masada! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı. Toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldığı belirtildi.
TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldı.
Toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındı.
Cumhurbaşkanımız toplantıda, Türkiye'nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.
Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir.
35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Herkes yapıyor ama yanlış! Pijamalarınızı ne sıklıkla yıkamalısınız? Bu süreyi geçmeyin
- Bodo/Glimt-Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
- O yaşa kadar yetişkin sayılmıyorsunuz! Beynin beş kritik evresi: Her şey ona bağlı
- 25 Kasım maç takvimi: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?
- EuroLeague 13.hafta | Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Pegasus’tan 1 euro’luk rota! İstanbul-Ljubljana uçuşları başlıyor: Şartları neler?
- Ne süt ne yoğurt! O besin her yaşta kemik sağlığını koruyor
- Kuzey ışıklarını hiç böyle görmediniz! NASA’dan büyüleyici uzay manzaraları
- Sıradan görünüyor ama etkisi büyük! Düzenli yapmak beyni sandığınızdan çok etkiliyor
- Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? Bu akşam var mı yok mu?
- UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Çamaşır uzmanından tasarruflu yıkama sırları: En sık yapılan hatalar