Ankara'daki konser soruşturmasında şoke eden ifade! Yolsuzlukları bildirdi eşini darp ettiler
İçişleri Bakanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma izni verirken, belediye bu sefer de darp olayıyla sarsıldı. Belediyedeki usulsüzlükleri yönetime bildirdiğini söyleyen Fulya K.'nın bu yüzden eşinin darp edildiğini iddia etti.
İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttüğü "konser harcamaları" soruşturmasında, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izninin belgesine ulaşıldı.
Sabah'ın haberine göre Soruşturma dosyasında ortaya çıkan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı çalışanı Fulya K.'nın ifadesi, belediye içindeki usulsüzlük iddialarını da yeni bir boyuta taşıdı.
Usulsüzlükleri yönetime bildirdiğini söyleyen çalışan, bu nedenle eşinin darp edildiğini öne sürdü.
'YAVAŞ'A MEKTUP YAZDIM'
Dosyaya giren belgelere göre Fulya K., daire içinde tespit ettiği usulsüz uygulamaları defalarca Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na ilettiğini belirtti.
Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine 26 Eylül 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kapsamlı bir mektup yazdığını ifade etti.
Fulya K., Yavaş'a gönderdiği mektupta yalnızca mali usulsüzlükleri değil, bunları dile getirdiği için eşiyle ilgili yaşanan bir olayı da anlattı.
İfadesine göre Fulya K., eşinin Nevzat Uzunoğlu tarafından darp edildiğini, bu bilgiyi de doğrudan Başkan Yavaş'a aktardığını belirtti.
'YURTDIŞINDAYIM'
Fulya K., Yavaş'ın kendisine "yurt dışında olduğunu, döndüğünde görüşme gerçekleştireceklerini" söylediğini aktardı. Ancak Fulya K., belediyedeki görevinden ayrıldığı için bu görüşmenin hiçbir zaman yapılmadığını dile getirdi.
