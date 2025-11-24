Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde haklarında arama kararı bulunan toplam 9 firarinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Firarilerin, Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan’ın işbirliğiyle Türkiye’ye teslim edildiği belirtildi.
Çalışmalar, EGM Interpol–Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik ve Asayiş birimlerinin ortak operasyonlarıyla yürütüldü.
9 FİRARİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre kırmızı bültenle aranan 7, ulusal seviyede aranan 2 kişi, Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'ın işbirliğiyle Türkiye'ye teslim edildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN FİRARİLER
• M.Ç. — Almanya
"Çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından aranıyordu.
• S.G. — Almanya
"Kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.
• V.Y. — Almanya
"Cinsel suçlar" nedeniyle aranan şahıs Almanya'da yakalandı.
• A.S.Ö. — ABD
"Nitelikli cinsel saldırı" suçundan aranıyordu.
• O.K. — Arjantin
"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranıyordu.
• G.A. — Bosna Hersek
"Kasten öldürme" ve "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından kırmızı bültenle takip ediliyordu.
• G.A. — İran
"Suç örgütüne üye olma", "nitelikli yağma (5 kez)" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranıyordu.
Ulusal Düzeyde Aranan Firariler
• E.A.Ü. — Birleşik Arap Emirlikleri
"Suç örgütüne üye olma", "uyuşturucu madde ithali" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından aranıyordu.
• K.A. — Yunanistan
"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranıyordu.