Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 25 kişi yakalandı

Diyarbakır'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 470 kg skunk ve 85 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin 'Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde; 1 Helikopter, 190 Personel, 1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik. Operasyonumuzda 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. ' dedi.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 16:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kg Skunk ve 85 kg Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

Operasyonumuzda; 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde; 1 Helikopter, 190 Personel, 1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz"