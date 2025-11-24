CHP'li eski vekillerden "arınma" çağrısı! Özgür Özel'e "temiz siyaset" mektubu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup milletvekili, Genel Başkan Özgür Özel'e hitaben bir mektup kaleme alıp "partide arınma" çağrısı yapmıştı. CHP'yi hedef alan operasyonlarda tutuklanan belediye başkanlarına göndermeyle yapılan hamlenin bir benzeri bu kez de çoğu Kılıçdaroğlu döneminde milletvekilliği yapmış isimlerden geldi.

"Temiz Toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yüz akıdır" başlığıyla yazılan bildiride Özel'e hitaben 4 "öneri"de bulunuldu.

İşte bildirideki öneriler:

"1) Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2) Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

3) Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4) Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır."

16 eski milletvekilinin yer aldığı bildiri, "Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır" ifadeleriyle son buldu.

Bildiride imzası bulunan isimler şöyle:

Ali Akyıldız - 25-26. Dönem Sivas Milletvekili

Ali Özcan-25-26. Dönem İstanbul Milletvekili

Ali Özgündüz - 24. Dönem İstanbul Milletvekili

Ali Şeker-25-26-27. Dönem İstanbul Milletvekili

Atila Sertel - 26-27. Dönem İzmir Milletvekili

Feramüz Şahin - 22. Dönem Tokat Milletvekili

Gaye Usluer - 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili

Kemal Zeybek - 25-26-27. Dönem Samsun Milletvekili

Mehmet Tüm 25-26. Dönem Balıkesir Milletvekili

Müslim Sarı - 24. Dönem İstanbul Milletvekili

Nihat Yeşil-25-26-27. Dönem Ankara Milletvekili

Servet Ünsal - 27. Dönem Ankara Milletvekili

Tamer Kanber - 20-21. Dönem Balıkesir Milletvekili

Ünal Demirtaş - 25-26-27. Dönem Zonguldak Milletvekili

Yıldırım Kaya - 27. Dönem Ankara Milletvekili

Züheyir Amber - 22. Dönem Hatay Milletvekili