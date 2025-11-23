Başkan Erdoğan Güney Afrika’nın Johannesburg’dan ayrıldı

23 Kasım 2025, Pazar
23.11.2025 18:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki G-20 Zirvesi'nde temaslarını tamamladı. Edoğan Johannesburg kentinden "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberindeki heyet de Johannesburg'dan ayrıldı.

