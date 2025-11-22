Papa Leo’nun ilk durağı Türkiye! Ziyaret öncesi barış mesajı: Erdoğan bölgesel satrançta belirleyici aktör
Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Böylece 27-30 Kasım tarihleri arasında yapacağı ziyaretle Türkiye’ye gelen 5. Papa olacak. Bu resmi ziyaret, dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da uzun yıllar Vatikan’da görev yapan gazetecilerle bu önemli ziyareti değerlendirdi.
Mayıs ayında göreve başlayan Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştirecek.
Papa'nın üç gün sürecek resmi ziyareti ise dünya basınında büyük ilgi görüyor.
A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, kritik ziyaretin ayrıntıları için Vatikan'a gitti. Keşaplı, yıllarca Vatikan'da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Ziyaret öncesi Vatikan'ı yakından takip eden isimlere mikrofon uzattı ve onlar da bu önemli buluşmaya ilişkin görüşlerini A Haber'e anlattı.
Gazetecilere göre Papa 14. Leo devam eden savaşların ortasında bir barış arayışında. Türkiye'nin de son yıllarda savaşların sona ermesi için diplomasi çabaları Papa'nın ziyaretinin ilk durağı olmasında etkili oldu.
Ziyareti değerlendiren bir gazeteci şunları söyledi:
"İznik Konsili'nin yıldönümü bu seyahatin temel nedeni ama aynı zamanda Türkiye'nin farklı dünyalar arasında bir köprü ülkesi olması da büyük bir anlam taşıyor. Papa Leo'nun bu tabloyla özellikle ilgilendiğine inanıyorum. İlk ziyaretiyle Türkiye'ye yöneliyor, ardından da Lübnan'a gelecek. Bence bu seyahat Orta Doğu'da ve aslında tüm dünyada barışa ulaşmak için mümkün olan tüm yolları deneme arayışı olacak. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabalarını da düşünürsek, bu ilk gezenin barış teması açısından çok güçlü bir anlam taşıdığı açık."
"ERDOĞAN BÖLGESEL SATRANÇTA BELİRLEYİCİ AKTÖR"
Bir diğer gazeteci ise, Orta Doğu'da Türkiye'nin lider bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Erdoğan bu bölgesel satrançta belirleyici aktör. Suriye'de etkiliydi. Şimdi daha geniş Orta Doğu denkleminde de etkisini sürdürüyor. Erdoğan'ın hem Rusya hem Batı dünyasıyla kurduğu denge politikası Türkiye'yi barış diplomasisinin merkezi haline getirmiş durumda. Papa Leo'nun Türkiye ziyareti de hem bölgesel çatışmalara çözüm arayışı hem de medeniyetler arası anlayışı güçlendirme amacı taşıyor. İki liderin Ankara'daki buluşması güçlü bir mesaj verecek. Barış ve istikrarın yolu diyalogdan geçer. Türkiye bu diyaloğun merkezinde yer alıyor. Sonuç olarak Papa'nın Türkiye ziyareti, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin barış, diyalog ve inanç özgürlüğü konularında oynadığı stratejik rolü bir kez daha dünya sahnesine taşıyacak." şeklinde konuştu.
Hamas–İsrail ve Ukrayna–Rusya savaşlarında yürütülen barış müzakerelerinde Türkiye'nin kritik bir rol üstlendiğini söyleyen bir gazeteci, "Türkiye bugün bir NATO üyesi olarak aynı zamanda her iki ülkeye de coğrafi olarak çok yakın konumda ve Papa'nın belki de bu barışı inşa etmek için ortak zemin bulabileceği yapı taşlarından biridir." şeklinde konuştu.
Özellikle gazetecilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Papa 14. Leo'nun yapacağı görüşmenin bölgedeki barış çabalarına güçlü bir mesaj vereceğine inanılıyor.
"TÜRKİYE ZİYARETİ DİPLOMASİ HAMLESİ OLACAK"
Papa'nın hedefinin, bölge ülkeleriyle doğrudan temas kurarak barış için yeni alanlar oluşturmak olduğunu vurgulayan bir diğer gazeteci ise, "Özellikle Orta Doğu'daki son gelişmelerin ve çatışmaların gölgesinde yapılacağı bu seyahat, büyük bir barış diplomasisi hamlesi olarak değerlendiriliyor. Papa Leo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ise bölgede istikrar ve barış hedefi açısından kritik bir rol oynayabilir. Vatikan çevrelerine göre Papa Leo bu ziyaretiyle barış için diplomasi dönemini başlatmak istiyor. Amacı bölge liderleriyle birlikte Ortadoğu'da kalıcı bir istikrar zemini oluşturmak." ifadelerini kullandı.
Yakın zamanda Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Vatikan'a yaptığı ziyareti, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin önemli bir göstergesi olarak değerlendiren bir diğer gazeteci ise şu ifadeleri kullandı:
"Papa Leo ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu buluşması, savaşlardan çıkış ve istikrar için umut dolu bir mesaj verecek. Bu nedenle Türkiye ziyareti, yalnızca bir inanç yolculuğu değil, aynı zamanda somut barış adımlarının atılacağı bir diplomasi hamlesi olarak görülüyor."
