Papa Leo’nun ilk durağı Türkiye! Ziyaret öncesi barış mesajı: Erdoğan bölgesel satrançta belirleyici aktör

Mayıs ayında göreve başlayan Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Papa'nın üç gün sürecek resmi ziyareti ise dünya basınında büyük ilgi görüyor.

A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, kritik ziyaretin ayrıntıları için Vatikan'a gitti. Keşaplı, yıllarca Vatikan'da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Ziyaret öncesi Vatikan'ı yakından takip eden isimlere mikrofon uzattı ve onlar da bu önemli buluşmaya ilişkin görüşlerini A Haber'e anlattı.

Gazetecilere göre Papa 14. Leo devam eden savaşların ortasında bir barış arayışında. Türkiye'nin de son yıllarda savaşların sona ermesi için diplomasi çabaları Papa'nın ziyaretinin ilk durağı olmasında etkili oldu.

Ziyareti değerlendiren bir gazeteci şunları söyledi:

"İznik Konsili'nin yıldönümü bu seyahatin temel nedeni ama aynı zamanda Türkiye'nin farklı dünyalar arasında bir köprü ülkesi olması da büyük bir anlam taşıyor. Papa Leo'nun bu tabloyla özellikle ilgilendiğine inanıyorum. İlk ziyaretiyle Türkiye'ye yöneliyor, ardından da Lübnan'a gelecek. Bence bu seyahat Orta Doğu'da ve aslında tüm dünyada barışa ulaşmak için mümkün olan tüm yolları deneme arayışı olacak. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabalarını da düşünürsek, bu ilk gezenin barış teması açısından çok güçlü bir anlam taşıdığı açık."