22 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz davranışlarda bulunan 3 çocuk tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 22:38 Güncelleme: 22.11.2025 23:09
Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 suça sürüklenen çocuk tutuklandı.

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı.

Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kan donduran cinayetin etkisi henüz tazeliğini korurken, bir skandal daha İkbal Uzuner'in mezarı başında yaşandı.

MEZAR BAŞINDA SKANDAL HAREKET

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz davranışlarda bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında şahısların İkbal Uzuner'i ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in sesini kullanarak paylaşım yaptıkları, ardından maktul İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz pozlar vererek dalga geçtikleri belirlenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatılmıştı.

Olaya ilişkin yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından suça sürüklenen 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

