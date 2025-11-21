İkbal Uzuner'in mezarı başında alçak fotoğraf! İkbal ve Ayşenur Halil Semih Çelik tarafından vahşice katledilmişti

Takipsizlik kararında, evde yapılan incelemede herhangi bir dağınıklık görülmediği, maktullerin tırnaklarında şüpheli Çelik'e ait DNA tespit edilmediği, Uzuner surların üzerindeyken herhangi bir bağrışma sesi duyan kişiye rastlanmadığı kaydedildi.

Kararda, Semih Çelik'in 4 Ekim 2024'te saat 10.31'de eve birlikte geldiği Ayşenur Halil'i yatak odasında boğazını keserek vahşice öldürdüğü, evden 3 saat kaldıktan sonra tek başına ayrıldığı ve taksiyle Fatih'teki surların olduğu bölgeye gittiği anlatılarak, şüphelinin burada kendisini bekleyen İkbal Uzuner ile 13.58'de buluştuğu kaydedildi.

İkbal Uzuner'e ait düzenlenen ATK raporunda ise kanında alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığı, tırnaklarında şüpheli Çelik'e ait örneklere rastlanmadığı, ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesileri ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği bilgisi yer aldı.

Takipsizlik kararında yer verilen Ayşenur Halil'e ait Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, maktulün kanında alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığı, tırnak incelemesinde kendi DNA'sı ile uyumlu profil tespit edildiği, başka kişiye ait DNA olmadığı, ölümünün boğazlama niteliğinde yaralanmaya bağlı büyük damar kesilerinden gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Semih Çelik'in kaydettiği videodan bir görüntü (A HABER ARŞİV)

ŞÜPHELİ SEMİH ÇELİK'E YARDIM EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Kararda, cep telefonunda yapılan incelemeye göre maktul Uzuner'in olay tarihinden önce kendisini iple boğmaya çalıştığına dair görüntüleri ile vücudunun bazı bölgelerinde kesikler olan fotoğrafları şüpheli Çelik'e gönderdiği kaydedildi.

Şüphelinin de parçalanmış kadın cesedini gösteren kara kalem çizimleri yaparak İkbal Uzuner'e gönderdiği aktarılan kararda, daha önceden gönderdiği bir videoda ise kendisini ve Uzuner'i öldürmek istediğine ilişkin kayıtların bulunduğu bildirildi.

Semih Çelik'in evinden çıkan çizim (İHA)

Şüphelinin daha önce de intihara teşebbüs ettiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Olayda kullanılan bıçakları ve urganı temin etmesi, bir gün önce yaptığı görüşmede babasına 'Reis seni nasıl kesmemi istersin?' şeklinde sözler söylemesi, olay günü Ayşenur'u katletmeden hemen önce ikametteyken annesi ile yaptığı görüntülü görüşmede 'Akşama kadar yaşayacak mıyız?' şeklinde sözler söylemesi sebebiyle, Semih'in her iki cinayeti de tasarlayarak ve canavarsa hisle işlediği ve ardından kendi yaşamına son verdiği anlaşılmıştır."

Kararda, kamera görüntülerinde, maktullerin rıza doğrultusunda Semih Çelik ile buluştukları, herhangi bir zorlama, tehdit gibi emarelere rastlanmadığı vurgulandı.

Şüpheliye yardım eden üçüncü bir kişinin de tespit edilemediği vurgulanan kararda, "Semih haricinde cinayet suçu kapsamında üçüncü bir kişiye atfı kabil kusur tespit edilemediği, şüpheliyi bu eylemlere yönlendirdiği düşünülen satanizm düşünce yapısı ile Discord (Inceller) veya Telegram isimli uygulamalara yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, işlediği cinayetlerin ardından intihar eden şüpheliyi, bu eyleme teşvik eden ve yardım eden bir kişiye de rastlanmadığı bilgisi verildi.