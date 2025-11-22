CHP süreci akrep gibi zehirliyor! Neden terörün bitmesini istemiyorlar?
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çok önemli bir karara imza attı. 50 yılı bulan terör sorununun çözümüne katkı vermek için kurulan Komisyon, İmralı’ya gitme kararı aldı. CHP ise her zaman olduğu gibi çözüm değil, çözümsüzlükten yana tavır koydu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin İmralı kararıyla ilgili bir yazıyı köşesine taşırken, “CHP bugün yine tarihin yanlış tarafında. Yine çözüme karşı. Yine süreci zehirleyen yerde." ifadelerini kullandı.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün(21 Kasım Cuma) 18'inci toplantısını yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının başında Komisyonun önümüzdeki dönemki yol haritasını belirlemek için kapalı oturum yapılmasını önerdi.
KAPALI OTURUM YAPILDI
Parti temsilcilerinin tek tek görüşlerini açıklamalarının ardından kapalı oturum yapılması kararı AK Parti, DEM Parti ve MHP oylarıyla alındı. CHP'li üyeler toplantıdan ayrılıp kapalı oturuma da katılmadı.
NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK
Kapalı oturumda İmralı'ya gidilmesi kararı 3'e karşı 32 kabul oyuyla alındı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada kararın "nitelikli çoğunlukla" alındığının altı çizildi.
CHP ÜYE VERMEYECEK
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kapalı oturum yapılmasına karşı çıktı ve partisinin karar alınması halinde İmralı'ya gidip teröristbaşı Öcalan ile görüşecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı. Emir, CHP'nin Komisyon çalışmalarına katılmaya ise devam edeceğini belirtti.
CHP NEDEN TERÖRÜN BİTMESİNİ İSTEMİYOR?
Tarihi komisyon İmralı'ya gitme kararı alırken, toplantıyı terk eden CHP'liler İmralı'ya temsilci göndermeyeceklerini açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin kararıyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Övür'ün "CHP, çözümü akrep gibi zehirliyor" başlıklı yazısı:
"Akrep gibisin kardeşim, korkak bir karanlık içindesin, akrep gibi..."
Nâzım'ın bu dizeleri, bugün Türkiye siyasetinin en temel paradoksunu anlatmak için yazılmış gibidir: CHP ne kadar değiştiğini söylerse söylesin, genetik kodu aynı kalıyor, zehir hep aynı yerden akıyor. Türkiye birkaç gündür "terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu konuşuyor.
Soru netti: Komisyon, İmralı'ya gidip kendini feshettiğini açıklayan PKK'nın kurucu lideriyle görüşecek mi?
Bu kritik anda, başta CHP olmak üzere birçok siyasi aktör "kem küm" ederek kaçak güreşti. Kimin eli kimin cebinde belli olmayan, netlikten uzak, siyaseti prosedür gibi gören o klasik CHP tavrı...
Tam bu noktada devreye MHP Lideri Devlet Bahçeli girdi. Bir kez daha siyasetin ezberini bozdu: "Kimse yanaşmazsa ben alırım üç arkadaşımı, İmralı'ya kendi imkânlarımızla giderim."
Ardından Başkan Erdoğan'ın cesur bir teşekkür mesajı geldi. Bu, devlet aklının iki kanadının aynı hedefte buluştuğu nadir anlardan biriydi. Ama bir tek yer yine aynı yerdeydi: CHP ve etrafındaki İmamoğlu çizgisi.
GENETİĞİ DEĞİŞMİYOR
Türkiye, terörün bittiği, silahların sustuğu tarihi bir fırsat yakalamışken, CHP'nin tavrı hâlâ ikircikli, bulanık, korkak... Kürt siyasi aktörlerin CHP içinde yer alması bile bu genetiği değiştirmiyor. 2011'de çözüm süreci masaya geldiğinde de aynı şey yaşandı.
AK Parti yüzde 50, CHP yüzde 25'ti.
Erdoğan, yeni anayasa ile Kürt meselesini çözmek için adım attı. PKK'nın eli silahlı, dış güçlerin manipülatif olduğu bir dönemdi, ama en büyük engel PKK değil, CHP'nin hesapçı siyaseti oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu da AK Parti çözdü" dedirtmemek için sürece karşı durdu.
Tarihi fırsatlar bir kez daha CHP'nin iç hesaplarına kurban edildi.
Bugün ne değişti? Hiçbir şey. İmamoğlu'nun çevresi dâhil, CHP aynı refleksi gösteriyor.
Nâzım'ın dediği gibi: "Hep aynı telaş içindesin kardeşim... akrep gibisin."
MHP GÖVDESİNİ KOYUYOR
Dün çözüm sürecine karşı olan MHP, bugün tarihin en büyük fırsatında gövdesini ortaya koymuş durumda. Bunu Erdoğan'ın seçimi, MHP'nin oy hesabı için değil, Türkiye'nin geleceği için yapıyor.
Bahçeli'nin şu sözü boşuna değil: "Terörsüz Türkiye hedefi, son yüz yılda yakaladığımız en tarihi fırsattır."
Milliyetçiliğin dünyada oy devşirme aracına dönüştüğü bir dönemde Bahçeli, kucaklayıcı milliyetçilikle Türk-Kürt kardeşliğini öne çıkarıyor.
Peki ya CHP ve İmamoğlu çizgisi?
Bir buçuk yıl önce PKK'nın siyasi uzantısıyla "kent uzlaşısı" yapanlar, bugün silahı bırakmış bir örgütle barış görüşmesine bile tahammül edemiyor. Dün masaya koşan CHP, bugün kaçıyor. Dün PKK'nın gölgesinde siyaset yapan CHP, bugün terörün bitmesinden rahatsız görünüyor. CHP'nin siyasi doğası; kendi kendini zehirlemek.
Evet, CHP bugün yine tarihin yanlış tarafında. Yine çözüme karşı. Yine süreci zehirleyen yerde. İçerideki İmamoğlu da farklı değil. Popülist, yüzeysel, rüzgâra göre dönen, devlet aklını okumaktan aciz. Bu tabloyu en iyi anlatan yine Nâzım'ın dizeleri: "Kendi kendini sokuyorsun kardeşim, akrep gibisin..."
CHP'nin bugün yaptığı şey tam da budur: Türkiye'nin tarihi fırsatını zehirlemek, süreçten kaçmak ve kendi siyasi karanlığına geri dönmek. Bugün komisyon yoluna devam eder. Bahçeli ve Erdoğan devlet aklının gereğini yapar. Türkiye tarihi bir eşiği aşar. Ama CHP ve İmamoğlu çizgisi?
Nâzım'ın yüz yıl önce yazdığı gibi: "Akrep gibisin kardeşim... Zehri kendinin de memleketin de damarına akıtıyorsun."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MGM tarih verdi: Sağanak giderek etkisini artıracak! Hava 6 derece birden soğuyacak
- Efsane mi gerçek mi? Bilim açıkladı: Aç karnına spor yapmak işe yarıyor mu?
- Sadece yüzde 1’lik kesim gördü! 7 saniyede baykuşların arasındaki kediyi bulun
- Taşacak Bu Deniz Emine kim? Seda Soysal kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masum görünüyor ama değil! Çay severlerin farkında olmadan yaptığı 7 hata
- Bu hafta sonu sınav var mı? 22-23 Kasım’da hangi sınavlar var, saat kaçta? ALES/3, ATA AÖF...
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Sorun düzeldi mi?
- Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Şimdiye kadarki en kokulu sağlık sırrı! O basit sebze ağzı nasıl temizliyor?
- Süper Lig’de 13. hafta: Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Mersin su kesintisi sorgulama: 21 Kasım Mersin’de su kesintisi ne zaman bitecek?
- Miss Universe Türkiye adayı Ceren Arslan elendi! Demet Akalın’dan jüriye bomba gönderme: "Gözlük yollayın"