CHP süreci akrep gibi zehirliyor! Neden terörün bitmesini istemiyorlar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

MHP GÖVDESİNİ KOYUYOR

Dün çözüm sürecine karşı olan MHP, bugün tarihin en büyük fırsatında gövdesini ortaya koymuş durumda. Bunu Erdoğan'ın seçimi, MHP'nin oy hesabı için değil, Türkiye'nin geleceği için yapıyor.

Bahçeli'nin şu sözü boşuna değil: "Terörsüz Türkiye hedefi, son yüz yılda yakaladığımız en tarihi fırsattır."

Milliyetçiliğin dünyada oy devşirme aracına dönüştüğü bir dönemde Bahçeli, kucaklayıcı milliyetçilikle Türk-Kürt kardeşliğini öne çıkarıyor.

Peki ya CHP ve İmamoğlu çizgisi?

Bir buçuk yıl önce PKK'nın siyasi uzantısıyla "kent uzlaşısı" yapanlar, bugün silahı bırakmış bir örgütle barış görüşmesine bile tahammül edemiyor. Dün masaya koşan CHP, bugün kaçıyor. Dün PKK'nın gölgesinde siyaset yapan CHP, bugün terörün bitmesinden rahatsız görünüyor. CHP'nin siyasi doğası; kendi kendini zehirlemek.

Evet, CHP bugün yine tarihin yanlış tarafında. Yine çözüme karşı. Yine süreci zehirleyen yerde. İçerideki İmamoğlu da farklı değil. Popülist, yüzeysel, rüzgâra göre dönen, devlet aklını okumaktan aciz. Bu tabloyu en iyi anlatan yine Nâzım'ın dizeleri: "Kendi kendini sokuyorsun kardeşim, akrep gibisin..."

CHP'nin bugün yaptığı şey tam da budur: Türkiye'nin tarihi fırsatını zehirlemek, süreçten kaçmak ve kendi siyasi karanlığına geri dönmek. Bugün komisyon yoluna devam eder. Bahçeli ve Erdoğan devlet aklının gereğini yapar. Türkiye tarihi bir eşiği aşar. Ama CHP ve İmamoğlu çizgisi?

Nâzım'ın yüz yıl önce yazdığı gibi: "Akrep gibisin kardeşim... Zehri kendinin de memleketin de damarına akıtıyorsun."