19 Kasım 2025, Çarşamba
AK Parti'de kritik toplantı: Komisyon üyeleri İmralı'ya gidecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 15:05 Güncelleme: 19.11.2025 15:23
AK Parti’de kritik toplantı: Komisyon üyeleri İmralı’ya gidecek mi?

AK Parti'de yarın saat 15:00'da Terörsüz Türkiye komisyonu üyeleriyle toplantı yapılacak. Toplantıda İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yarın saat 15.00'te komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak.

Kapalı grup toplantısında İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.

