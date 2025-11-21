FETÖ finansmanı iddiası: Maydonoz döner sanıkları yargı masasında

(fotoğraf - ahaber.com.tr)

Tatlıbaş, Maydonoz Döner İncek şubesini işlettiğini, şube için yaptığı harcamaları ailesinin desteğiyle sağladığını, Antalya'da da resmi ortağı olduğu şubelerin bulunduğunu, gayriresmi hiçbir ortaklığının bulunmadığını savunarak, şu beyanda bulundu:

"Antalya'daki şubeler kardeşimin ve çocukluk arkadaşımın şubeleri. Şubelerden gelen kar paylarını toplayıp aileme dağıtıyordum. Örgüt mensuplarına dağıtmam söz konusu değil. Ben FETÖ'nün yönlendirmesiyle döner işine girmedim. FETÖ'den işlem gören kimseyi işe almak konusunda talimat da almadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Ahmet Mutlu Köylü de kimseye döviz göndermediğini, iddianamedeki paranın kendi hesabına ATM'den yatırdığı para olduğunu, FETÖ'ye finansman sağlamak gibi hiçbir eyleminin bulunmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Sanık Cevat Dalli ise Çanakkale'de FETÖ üyeliğinden yargılandığını ve cezasını tamamlayıp 2022'de tahliye olduğunu söyleyerek, bulduğu işlerin geçinmeye yetmediğini, çeşitli sektörlerden devir için dükkan aramaya başladığını anlattı.