21 Kasım 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Balıklı Rum Hastanesi'nde usulsüz reçete operasyonu! 112 milyonluk vurgun yapan çeteye gözaltı kararı

Balıklı Rum Hastanesi'nde usulsüz reçete operasyonu! 112 milyonluk vurgun yapan çeteye gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 08:12 Güncelleme: 21.11.2025 08:55
ABONE OL
Balıklı Rum Hastanesi’nde usulsüz reçete operasyonu! 112 milyonluk vurgun yapan çeteye gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde yürütüldüğü tespit edilen usulsüz işlemlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Usulsüz reçete skandalında 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edilirken, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

USULSÜZ REÇETE İLE SGK'YI DOLANDIRAN 7 KİŞİYE GÖZALTI KARARI!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde yapılan vurgun hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayla ilgili 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıklı Rum HastanesiBalıklı Rum Hastanesi

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

2017-2021 yılları arasında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısım kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edildiği iddiasına ilişkin olarak:

Balıklı Rum HastanesiBalıklı Rum Hastanesi

7 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K., ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında 21.11.2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı talimatları verilmiştir.

Balıklı Rum HastanesiBalıklı Rum Hastanesi

112 MİLYONLUK ZARAR!

Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, on günlük kontüel muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete düzenlenmesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun suç tarihi itibariyle 112 milyon TL zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Ayrıca temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak, maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştır.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör