Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 faili meçhul cinayeti aydınlattık | Tam 20, 18 ve 11 yıllık...

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÇORUM: (11 YIL ÖNCEKİ CİNAYET)

6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı.

2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi.

Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi "Kasten Öldürme" suçundan da tutuklandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"

Kahraman Polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz "Özel Polis Ekipleri" ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz.

Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."