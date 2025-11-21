Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 faili meçhul cinayeti aydınlattık | Tam 20, 18 ve 11 yıllık...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20, 18 ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattıklarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir’de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının failleri polislerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattıklarını duyurdu.
Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir'de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının failleri Polislerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.
İZMİR: (20 YIL ÖNCEKİ CİNAYET)
2 Aralık 2005 tarihinde İzmir'de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı.
2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
KOCAELİ: (18 YIL ÖNCEKİ CİNAYET)
27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı.
2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi.
E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
ÇORUM: (11 YIL ÖNCEKİ CİNAYET)
6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı.
2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi.
Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi "Kasten Öldürme" suçundan da tutuklandı.
"CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"
Kahraman Polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz "Özel Polis Ekipleri" ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz.
Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mersin su kesintisi sorgulama: 21 Kasım Mersin’de su kesintisi ne zaman bitecek?
- Miss Universe Türkiye adayı Ceren Arslan elendi! Demet Akalın’dan jüriye bomba gönderme: "Gözlük yollayın"
- Süper Kupa takvimi: Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?
- 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman?
- Cildi olduğundan yaşlı gösteriyor! Doğru sandığınız 7 yanlış cilt bakımı alışkanlığı
- Taç gözyaşlarıyla geldi: Kainat Güzellik Yarışması birincisi Fatima Bosch kimdir?
- 21 Kasım TV yayın akışında neler var? Bu akşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına o bölgeyi vuracak, sağanak yağış kapıda
- Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
- Network filminde Oscar kazanan Beatrice Straight filmde kaç dakika görünmüştür?
- Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?
- Ay'a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?