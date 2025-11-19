İletişim Başkanı Duran’dan Ankara’daki zirveye ilişkin açıklaması: Türkiye barışın anahtarı

X

Duran görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna ile ikili ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin masaya yatırıldığını, İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi doğrultusunda yürütülen çalışmaların kapsamlı biçimde değerlendirildiğini ifade etti.

Bu diyaloğun, Türkiye'nin çatışmaların çözüme kavuşması için sergilediği samimi iradenin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, jeopolitik konumu ve çok yönlü diplomasi kapasitesiyle bugün küresel barışın anahtar aktörlerinden biridir. Taraflarla eş zamanlı temas kurabilen, güven inşa eden, adil ve dengeli yaklaşımıyla çözüm zemini oluşturan nadir ülkeler arasında yer almaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği, yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de diplomatik süreçleri şekillendirme kabiliyetine sahiptir. Hem insani yaklaşımla hem de kararlılıkla ilerleyen bu liderlik, Türkiye'yi barış diplomasisinin merkezine taşımaktadır. Tüm bu çabalar, ülkemizin çatışmaların derinleşmesini değil, istikrarın ve güvenliğin güçlenmesini esas alan vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır."

Duran, Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde, uluslararası toplum için kritik bir rol üstlenmeye, barışın sesi ve çözümün öncüsü olmaya devam edeceğini ifade etti. Burhanettin Duran paylaşımında , Erdoğan'ın ortak basın toplantısındaki açıklamalarından şu ifadelere yer verdi:

"Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu minvalde Ukrayna ile aramızda müstesna bir tarih ve kültür bağı olan Kırım Tatarlarına desteğimizin süreceğini belirtmek isterim. Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile ele alma konusunda her daim hazırız."