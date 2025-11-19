19 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin para sayma kuleleri davası 15 Nisan 2026'ya ertelendi

CHP'nin para sayma kuleleri davası 15 Nisan 2026'ya ertelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.11.2025 13:49
ABONE OL
CHP’nin para sayma kuleleri davası 15 Nisan 2026’ya ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin dava 15 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin dava 15 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin para sayma kuleleri davası 15 Nisan 2026’ya ertelendi CHP’nin para sayma kuleleri davası 15 Nisan 2026’ya ertelendi CHP’nin para sayma kuleleri davası 15 Nisan 2026’ya ertelendi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör